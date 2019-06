Akciové trhy stále míří dolů (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie zřejmě otevřou pod mírným výprodejním tlakem.

Makroekonomický kalendář dnes nabízí americké importní ceny a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Na starém kontinentu bude nejzajímavějším číslem průmyslová výroba za celou eurozónu.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy včera opět umazaly část ze svých letošních zisků. Index S&P 500 přišel o 0,2 %, když největší brzdou byly energetické společnosti (-1,4 %), které reagovaly na propad cen ropy. Obecně se ale dařilo spíše defenzivním titulům. S velkým náskokem včera vyhrály akcie utilit, které vyskočily o 1,3 %. Už jako obehraná a unavující písnička působí zprávy a tweety politiků ohledně vývoje v jednáních o obchodní dohodě mezi USA a Čínou. Stále však mají tyto informace dostatečnou sílu na to, aby ovlivnily trhy jedním nebo druhým směrem. Donald Trump včera uvedl, že odloží podpis obchodní dohody, pokud se Čína nevrátí k podmínkám, které byly dojednány na začátku roku. Na účet Mexika dodal, že je připraven vstoupit do „fáze 2“, kterou popsal jako „mnohem přísnější“, pokud země nesníží emigraci do Spojených států. Nervozita ohledně dalšího jednání tak zastínila i zveřejněné americké spotřebitelské ceny, které vykázaly slabší růstovou dynamiku a podporují spekulace na dřívější snižování úrokových sazeb.

Dnes ráno byly patrné červené monitory i u akciových obchodníků v asijsko-pacifickém regionu. Ztráty jednotlivých burz se pohybovaly do jednoho procenta. Pod tlakem jsou například i akcie výrobců polovodičů, které reagují na zprávy globální poradenské společnosti Evercore ISI, že oživení poptávky po paměťových čipech se nemusí dostavit ani ve druhé polovině příštího roku, zatímco analytici předpokládají posun k lepšímu již v průběhu druhého pololetí tohoto roku. Není tak divu, že akcie Samsung Electronics nebo Taiwan Semiconductor Manufacturing jsou největší brzdou pro celý technologický sektor v regionu.