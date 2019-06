Sázky na pokles na Wall Street výrazně vzrostly, na CETV naopak pokračují v poklesu

Na NYSE se celkový objem short pozic zvýšil o 2,6 % na 15,7 mld. akcií. Ke konci května tak zde bylo otevřeno nejvíce sázek na pokles od poloviny března. Na Nasdaq je pak otevřeno nejvíce short pozic dokonce od konce října 2018. Zde se shorty totiž zvýšily o více než 3 % na 8,86 mld. akcií.

Vysvětlivka „short pozice“: Do prodejní (short/krátké) pozice vstupuje investor, který spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva. Prodává tedy podkladové aktivum za aktuální cenu s očekáváním, že jej v budoucnu dokoupí zpět za cenu nižší a realizuje tedy zisk. Pro tuto operaci si investor vypůjčuje daný cenný papír od brokera.

Shorty na akciích CETV se blíží minimům

Již od začátku března trvá šnůra poklesu short pozic mediální Central European Media Enterprises (CETV). V druhé polovině května se jejich počet snížil tentokrát o 87 tisíc akcií. Short tak zůstalo již jen něco přes 1,95 mil. akcií CETV. Titul se tak dále přiblížil svým „short minimům“ v této dekádě, které zaznamenal loni ke konci listopadu. Tehdy bylo short 1,83 mil. akcií CETV…





K akciím CETV možno zmínit jejich současnou růstovou vlnu. Svým úterním závěrem na 4,03 USD zaznamenaly již desátou seanci v řadě, kdy neutrpěly na Nasdaq pokles.

Shorty na Tesle na více ne ročních maximech

Akcie Tesla (TSLA) primárně obchodované rovněž na burze Nasdaq naopak podpořily zmiňovaný celkový výsledek shortů. A to vlastně výrazněji než trh. Objem short pozic na titulu totiž v druhé polovině května vzrostl hned o 16 % na celkových více než 43,6 mil. akcií. Titul tak z velkých společností upevnil svou pozici coby nejzashortovanější. Z hlediska free floatu je totiž short již třetina akcií.

Před třemi týdny jsme v článku „Akcie Tesly i "čínské Tesly" na nových minimech“ rozebíraly mj. pokles akcií Tesla. Jak později ukázal kurzový vývoj, v článku zmiňovaná silná technická hranice u 180 USD u titulu následně zafungovala. Akcie Tesla se tak v poslední době posunuly výše o zhruba 40 USD a dnešek indikuje další posílení. Šéf Musk na včerejší valné hromadě akcionářům sděloval optimistické výhledy. Ať co do předpokladu rekordního produkčního tohoto kvartálu či zařazení Modelu Y do produkce v tomto roce. Firma dle Muska navíc nemá problém s poptávkou po Modelu 3, který má válcovat ve své kategorii v prodejích konkurenci. Zmínil nejen Lexus, ale i Audi a BMW. Dojít by v létě navíc mohlo na představení vozu z kategorii pick-up.