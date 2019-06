Brouillete: USA budou držet celkovou produkci ropy kolem 12 mbd a možná ji navýší až na 13 mbd

Náměstek amerického ministra energetiky Dan Brouillete uvedl, že denní produkce ropy v USA kolem 12 miliónu barelů denně bude pokračovat po celý následující rok. Možná by mohlo dojít dokonce k dalšímu růstu směrem k 13 mbd a to nehledě na probíhající pokles cen.Americká WTI ropa od dubnového maxima klesla o téměř 20% kvůli obavám z možných negativních vlivů probíhajících obchodních válek, jež USA vedou na několika frontách.Brouillete odmítl obavy z možného negativního vlivu zpomalování globálního ekonomického růstu. Tento trend je sice zřejmý především nyní na začátku roku, ale později by se mělo tempo růstu začít opět zvyšovat a s tím by měla růst také poptávka po ropě.Brouillete také uvedl, že nemá obavy o produkci břidlicových těžařů, kteří táhnou drtivou většinu růstu americké ropné produkce. Ti aktuálně čelí určitým problémům bránícím dalšímu zvyšování těžby především z důvodu snižování rozpočtových prostředků pro investice , ale to není podle náměstka velkým problémem. Tím hlavním je schopnost producentů dopravit ropu na trh. USA sice v tomto ohledu budují potřebnou infrastrukturu nebývalým tempem, ale ani to stále nestačí. Pro zvýšení vývozních možností USA potřebují další nové ropovody.USA mají ambici stát se světovou jedničkou v produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). Jeho produkce se v zemi v roce 2018 zvýšila o 11,5%, což bylo nejvíce od roku 1951.Největšími vývozci LNG jsou v tuto chvíli Austrálie a Katar.Brouillete v této souvislosti odmítl obavy z negativních dopadů obchodní války s Čínou na vývoz amerického LNG a vypíchl zájem Jižní Koreje, Japonska a Mexika, který je v porovnání s Čínou mnohem vyšší. Zájem o LNG stoupá v celosvětovém měřítku.