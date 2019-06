Ročně umře na silnicích světa 1,35 milionu lidí

Jen si to představte, že každý rok zahyne na silnicích světa více lidí, než kolik jich žije v Praze. Dopravní nehody jsou v pořadí 8. důvodem úmrtí lidí. Mezinárodní zdravotnická organizace WHO tak musí konstatovat, že v posledních 4 letech ve 104 zemích z celkem 175 sledovaných, vzrostl počet smrtelných nehod. Víc lidí zemře v autě, na motocyklu nebo kole, či jako chodci na silnicích, než kolik jich podlehne AIDS nebo tuberkulóze. Silniční doprava je vrah.

WHO je názoru, že proto, aby se počet mrtvých a těžce zraněných snížil, se dělá obecně málo. Bezpečnější auta, to je jen jedna stránka mince, když celosvětově zhruba polovinu všech mrtvých tvoří chodci, cyklisti a motorkáři. Tedy ti, které žádné elektronické systémy a airbagy neochrání. Navíc je tristní fakt, že tragický konec se týkají především mladých ve věku od 5 do 29 let.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus to říká otevřeně: „Celkový počet úmrtí je nepřijatelnou cenou za mobilitu a neexistuje omluva za nečinnost.“