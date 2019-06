V Česku je v exekuci přes 800 000 lidí. Kolik a komu dluží? (video)

Kolik a komu dluží. Centrální registr exekucí by se měl pro lidi zpřehlednit. Dnes v evidenci najdou pouze informaci o původním úvěru bez penále a poplatků. Ministerstvo spravedlnosti plánuje, že by na jednom místě soustředilo všechny klíčové informace. V Česku je v exekuci přes 800 000 lidí. Téměř 70 % z nich jich má 2 a více. V přístupu do registru je dnes omezuje i cena. Za každý úkon 60 Kč. Třeba člověk s třemi exekucemi zaplatí 240 Kč.

Téma pro hosty večerní 90'

Daniel Hůle, Člověk v tísni

Helena Válková /ANO/, poslankyně, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Ústavní soud posiluje ochranu dlužníků

Z předlužení nelze vinit jen dlužníky, firmy musí prověřovat schopnost splatit úvěr, rozhodl Ústavní soud. Nesplácení kvůli předluženosti ani pasivita podle něj nejsou v rozporu s dobrými mravy.

Soud se zabýval případem dlužníka, na kterého jeho věřitel poslal exekutory pomocí nezákonné arbitráže. Zlatá éra rozhodčích doložek nastala v letech 2008 až 2012, kdy ji v úvěrové smlouvě podepsaly tisíce lidí. Když se dostali do potíží se splácením, místo nestranného soudu řešil spor rozhodce. Toho si ale většinou vybírala úvěrová firma, mohl tak jednat v její prospěch.