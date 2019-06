Nezávislé certifikované prodejny by mohly vytvořit novou maloobchodní síť

Značku kvality TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO získalo na pražském kongresu pro tradiční trh Samoška dalších sedmnáct prodejen. K dnešnímu dni je tak v České republice 118 prodejen, které se mohou touto značkou pochlubit.



Základní podmínky pro udělení certifikace zůstávají stále stejné, tzn. sídlo a místo podnikání v ČR, základní český kapitál, členové statutárního orgánu jsou občané ČR a na prodejně jsou k dostání alespoň ⅔ zboží českého původu.



Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) udílí značku TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO úspěšným obchodníkům, provozujícím na nezávislém trhu obchody s potravinami a smíšeným zbožím, dvakrát ročně od roku 2017.



„Naši značku získalo již 118 prodejen. To mě vzhledem k tomu, v jak drsně konkurenčním prostředí musejí tradiční obchodníci bojovat a přežít, naplňuje optimismem. Sto osmnáct prodejen napříč téměř všemi regiony, to už by mohla být taková malá samostatná maloobchodní síť. Vzhledem k vysokému standardu služeb i kvalitě zboží věřím, že by na trhu obstála,“ dodává k certifikaci Zdeněk Juračka, předseda AČTO.



Značka TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO usnadňuje zákazníkům orientaci na českém trhu, protože ukazuje, která prodejna poskytuje kvalitní služby, sortiment, profesionální personál a české potraviny. Zákazníci tak mají v certifikovaných prodejnách jistotu, že nakoupí dobře, kvalitně a „po česku“. Obchodníkům naopak dává zpětnou vazbu, nabízí jim konkurenční výhodu a možnost vyzvednout vlastní úsilí.