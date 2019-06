Josef Pazderka: Emoce v ruské společnosti jsou bičované ostrou propagandou z televizních kanálů (Video)

Účastníci okupace Československa v srpnu 1968 by nově mohli být válečnými veterány. Počítá s tím návrh novely ruského federálního zákona, podle kterého byli ruští vojáci do tehdejší ČSSR vysláni, aby tam zabránili pokusu o státní převrat. Nesouhlas s tím vyjádřilo české ministerstvo zahraničí i Poslanecká sněmovna. Proti je i prezident Miloš Zeman. Hostem Interview Plus je šéfredaktor Aktuálně.cz a bývalý zpravodaj České televize v Moskvě Josef Pazderka. Pořad moderuje Michael Rozsypal. Článek + audio: https://rozhl.as/3ym

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus