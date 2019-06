Tipy, na co doma nezapomenout před dovolenou

Předat klíč někomu spolehlivému, vypnout uzávěry vody a plynu. Na co ještě nezapomenout před odjezdem k moři, za památkami nebo na chalupu? A jaká dlouhodobá stavební opatření vám zajistí cestování bez obav?



České domy a byty zůstávají přes prázdniny často prázdné. Podle průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu totiž většina lidí jezdí na dovolenou s rodinou (34 %) nebo s partnerem (29 %) a doma tak nikdo nezůstane. Mnozí se navíc na celé léto stěhují na chalupu.



I když v průzkumu téměř čtvrtina dotazovaných uvedla, že na dovolenou nejezdí nikam, i tak je třeba myslet včas nejen na zabezpečení bydlení před zloději, ale také na prevenci před různými haváriemi.



„Těsně před odjezdem by mělo být samozřejmostí zavřít přívod vody a plynu a pro jistotu vypojit všechny spotřebiče z elektrické sítě. Při kontrole zavření oken si pak dejte pozor na mikroventilaci, přes kterou by se do vašeho domova mohl dostat nezvaný návštěvník,“ upozorňuje Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.



Dalším důležitým krokem je svěřit někomu z blízkých nebo sousedům klíče. Ti pak mohou nejen zalít kytky, ale také občas vaši domácnost zkontrolovat a včas tak předejít větší škodě například při vytopení od sousedů nebo špatně zavřeném okně. A když vám párkrát týdně vyberou poštovní schránku a v domě večer na chvíli rozsvítí, mohou odradit i zloděje.



„Pokud ale chcete mít opravdu klidnou dovolenou, je potřeba investovat do trvalejších opatření proti vloupání. Zejména jde o kvalitní bezpečnostní okna a dveře včetně zámků, případně lze uvažovat také o mřížích nebo domovnímu alarmu. Je to určitě investice, na kterou se vyplatí využít úspory, například ze stavebního spoření,“ uzavírá Lenka Molnárová.

Na dovolenou jezdíte nejčastěji:



Zdroj dat: NMS Market Research, vzorek 1 002 respondentů.

