Facebook kryptoměna má být oznámena již tento měsíc

Facebook kryptoměna má být oznámena již později v tomto měsíci. Vyplácení v kryptoměnách by se měli dočkat dokonce i samotní programátoři, kteří na projektu pracují. Se zprávou přišel web The Information. Ve zprávě se navíc píše, že mají vzniknout fyzické krypto ATM automaty, kde bude možnost si kryptoměnu koupit.

Zhruba před rokem společnost najala bývalého předsedu PayPal Davida Marcuse, aby začal objevovat možnosti využití blockchainu pro sociální síť. Ten shledal technologii za všemi kryptoměnami za velmi užitečnou pro budoucí rozvoj sítě. Od té doby několik informačních agentur podalo zprávu, že gigant pracuje na své vlastní digitální měně, kterou budou moci uživatelé ukládat, obchodovat a směňovat. Facebook kryptoměna má být primárně určena pro aplikace Messenger a WhatsApp. Krypto ATM automaty, které mají vzniknout jako síť po celém světě, by také mohly být zajímavým bonusem pro adopci kryptoměn.

Vytvoření jednoduchého způsobu, jak přilákat 2 miliardy měsíčních uživatelů na Facebook, je oříšek. Nicméně v době, kdy již druhým rokem Facebook trpí sníženým zájmem o sítě, je potřeba diverzifikovat portfolium služeb, které síť nabízí. Zatím totiž Facebook vydělává primárně pouze na reklamách. A tento model sdělování reklam čelí velké kritice zastánců soukromí, právníků a tisku. Kontroverzi vzbuzuje hlavně způsob sbírání detailních informací o klientech služby. Nicméně Facebook se po právu brání, že veškeré data jsou na síť přidaná dobrovolně.

Názor CEO

CEO Mark Zuckerberg vyzdvihl, že nový platební systém je důležitým milníkem pro celou společnost. Prohlásil to na vývojářské konferenci dříve v tom roce. The Information dodává, že někteří předsedové rady Facebooku jsou skeptičtí vůči novému postupu. Jedná se o Sheryla Sandberga a CFO Davida Wehnera.

Zpráva říká, že Facebook oslovuje organizace třetí strany, které by měli zajistit pro síť nody. Ty hrají v kryptoměnách důležitou roli a zajišťují bezpečný a plynulý chod celého blockchainu. Každá společnost, která se do akce s nody zapojí, bude muset zaplatit poplatek 10 milionů.

Mluvčí Facebooku odmítl novinky komentovat. Vyplácení v kryptoměnách se má ale týkat podle zprávy bonusů.

