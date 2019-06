Kam se řítí americký dolar?

Nedávný kolaps výnosů amerických dluhopisů nedokázal americký dolar příliš oslabit. Pondělní prodej USD byl už závažnější a mohl být vyvolán oznámením, že americký antimonopolní úřad zahajuje vyšetřování amerických internetových monopolů.



Americký dolar se začátkem týdne prudce propadl. Pravděpodobnou příčinou byla zpráva o zahájení antimonopolního vyšetřování společností Alphabet (Google), Facebook a Amazon, jejichž akcie prudce klesly a připravily společnosti o zhruba 100 mld. USD.



Velké americké technologické a internetové monopoly dosahují už léta nejvyšších kapitálových zisků. Proto si zasloužily značnou váhu na amerických akciových trzích. Jakékoli riziko útlumu by mohlo znamenat změnu váhy expozice amerických akcií a nezávisle na dalších faktorech i pokles amerického dolaru.



Tlak na dlouhé pozice USD by mohl posílit, pokud dojde ke krátkodobému průlomu v debatě mezi Čínou a USA před jednáním G20 koncem tohoto měsíce.



Politika Fedu nemá jasné obrysy

Nedávno jsem se zmiňoval o tom, v jak obrovském rozsahu trh mění nacenění politiky Fedu, ale i o tom, jak tento kolaps nedokázal udělat křivku výnosů strmější. Situace se nezměnila ani nyní, kdy trh předpokládá, že Fed do zářijového jednání FOMC sníží sazby o 50 základních bodů.



Na svém twitterovém účtu se k tomu vyjádřil také Jeffrey Snider z Alhambra Investments. Ten upozornil, že jsme očekávání Fedu obrátili z daleko nižšího výchozího bodu, než tomu bylo v roce 2007. V pondělí večer k tomu na ve svém tweetu napsal: „Co kdybych vám řekl, že 9. srpna 2007, tedy v den, kdy skutečně začala panika z roku 2008, se předpověď křivky eurodolarových futures do června 2008 zvrátila o 50 základních bodů? A co kdybych vám řekl, že dnes se předpověď křivky do června 2020 zvrátila už o 76 základních bodů? Nebude to tedy jen jedno snížení sazeb, ale celá řada!“



Připojil se k němu na svém twitteru také David Rosengberg z Gluskin Sheff, který napsal: „Pokud se Powell řídí trhy, nakonec pochopí, že jakmile výnosy dvouletých T-dluhopisů spadnou o více než

50 základních bodů pod sazby fondů, začnou se dít nepříjemné věci. Je na čase sundat si růžové brýle.“



Výsledky konference Fedu, kterou včera zahájil guvernér Powell, by měli naznačit směr, jakým se bude nyní politika ubírat.



Graf: EUR/USD



Kurz EUR/USD začátkem týdne prudce vzrostl a objevilo se největší obchodní rozpětí za poměrně dlouhou dobu. Měnový pár potřebuje vytvořit záchytnou pozici nad úrovní 1,1300, případně nad 1,1375-1,1400, aby mohlo dojít k průlomu směrem k růstu. Nejsem si však zcela jistý, zdali na to máme dostatečně euro-pozitivní katalyzátor.



Vybrané měny

USD – oslabení z počátku týdne může být jednorázovou událostí , stejně jako taktickým stlačením krátkých pozic. Avšak nemyslím si, že tento pohyb bude mít dlouhé trvání.

EUR – může nás Draghi překvapit holubičím postojem nad rámec štědrosti nového programu TLTRO? To je otázka pro čtvrteční jednání. Euro vůči USD zůstává ve stínu rizika odprodeje.

GBP – úleva není v dohledu. Kurz EUR/GBP otestuje úroveň 0,8900 a má prostor dostat se až k 0,9000-0,9100.

O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.