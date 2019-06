Co by měl klient pojišťovny dělat v případě Brexitu bez dohody?

Insurance Europe (IE), která sdružuje národní asociace pojišťoven a zajišťoven z 34 evropských zemí, zveřejnila seznam problémů a jejich řešení, které by mohly nastat, pokud by přeci jen došlo k extrémní situaci a případnému nekontrolovanému Brexitu bez dohody.

Pojištění motorových vozidel

V současné době mohou motoristé, kteří sjednali odpovídající pojištění v jakémkoli členském státě EU, jet se svým vozidlem do jakéhokoli členského státu EU. Doposud nebyla mezi EU a UK dosažena žádná dohoda, která by umožňovala pokračovat v tomto systému. Pokud by nastal Brexit bez dohody, tak motoristé s pojištěním sjednaným ve Spojeném království (UK) a jedoucí do EU a motoristé pojištění v EU (tj. v některém členském státě vyjma UK) a jedoucí do UK mohou potřebovat dodatečné krytí a také zelenou kartu jako doklad prokazující sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

IE doporučuje:

motoristé z UK i EU27 by si měli u jejich poskytovatele pojištění ověřit, zda jsou pojištěni stávajícími pojistnými smlouvami a zda potřebují zelenou kartu,

pokud je zelená karta nutná, motoristé z UK i EU27 o ni mohou požádat jejich poskytovatele pojištění (případně za malý administrativní poplatek). Taková žádost by měla být učiněna v předstihu před jakoukoli plánovanou cestou, aby byl poskytnut dostatek času na její vyřízení.

Zdravotní pojištění

V současné době mohou občané EU cestující v rámci EU požádat o Evropský průkaz zdravotního pojištění. To jim umožňuje přístup ke zdravotní péči poskytované státem (tj. k veřejnému zdravotnímu pojištění) napříč EU za stejných podmínek jako místním rezidentům. Doposud nebyla mezi EU a UK dosažena žádná dohoda, která by umožňovala pokračovat v tomto systému. Pokud by nastal Brexit bez dohody, tak průkazy vydané v EU27 pro cestující osoby z těchto zemí by nebyly uznávány v UK a opačně. To znamená, že cestující osoby bez adekvátního pojištění by mohly muset uhradit plné náklady za poskytnuté zdravotní služby.

IE doporučuje:

občané EU plánující po Brexitu (bez dohody) cestovat do UK a občané UK plánující cestovat do EU27 by si měli zjistit, zda mají adekvátní cestovní nebo zdravotní pojištění, aby mohli uhradit náklady za případné zdravotní služby,

fyzické osoby, které disponují cestovním pojištěním, by měly před cestou kontaktovat svého poskytovatele pojištění a ujistit se, že jejich pojištění zahrnuje nezbytnou úroveň krytí,

soukromé zdravotní pojištění, jež zahrnuje i zahraničí, by nebylo Brexitem bez dohody nikterak dotčeno. Občané UK i EU27 by si měli jen nechat zkontrolovat toto pojištění svým pojistitelem.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění obvykle poskytuje pojistnou ochranu v určitých regionech, jako jsou například EU, Evropský hospodářský prostor (EEA), Severní Amerika a zbytek světa. Pokud by nastal Brexit bez dohody, tak UK nebude nadále součástí EU nebo EEA a cestující osoby z EU27 do UK s pojištěním pro EU či EEA nebudou již mít pojistnou ochranu pro UK. Cestující osoby z UK do EU27 by mohly nadále využívat pojistnou ochranu pro EU nebo EEA (s možnou výjimkou léčebných výloh krytých Evropským průkazem zdravotního pojištění).

IE doporučuje:

cestující osoby z EU27 by si měly před cestou zkontrolovat, zda jejich pojištění zahrnuje UK. Měly by brát též v úvahu, že existují rozdíly v cestovním pojištění v jednotlivých členských státech,

cestující osoby z EU27 i UK by měly před cestou kontaktovat svého pojistitele a ověřit si rozsah pojištění.

Obecně IE upozorňuje, že občané UK, kteří zakoupili pojištění od pojistitele z EU27, by neměli být nikterak dotčeni vzhledem k opatřením vlády UK ohledně zajištění kontinuity existujících pojistných smluv. Občané z EU27, kteří zakoupili pojištění u pojistitele z UK, by si u něj měli ověřit, zda jsou nadále pojištěni, protože ne všechny členské státy přijaly opatření k zajištění kontinuity pojistných smluv. Klienti, kteří si nejsou jisti tím, kde jejich pojistitel sídlí, by jej měli kontaktovat a zjistit si, zda jsou i po Brexitu bez dohody nadále pojištěni.Další informace a rady pak IE zpracovala zvlášť pro EU 27 a zvlášť pro UK.