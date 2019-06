IPO Slack – ambiciózní technologická firma zveřejnila datum

Historie Slack

V roce 2009 a 2010 obdržela společnost Tiny Speck finanční prostředky ve výši dohromady 6,5 milionů USD od společnosti Accel Partners a Andreessen Horowitz. V následujícím roce byla investice navýšena o dalších 10,7 milionů USD.

Prvním produktem společnosti Tiny Speck byla počítačová hra s názvem Glitch – sociální MMORPG s vysoce stylizovanou 2D grafikou. Glitch byl spuštěn 27. září 2011.

V roce 2014 společnost uvedla aplikaci a platformu Slack (zkratka pro Searchable Log of All Conversation and Knowledge). Společnost se následně přejmenovala na Slack Technologies Inc. Společnost během následujících let obdržela další kapitál v hodnotě několika set milionů USD. Mezi nové investory společnosti patřily společnosti, jako jsou Institutional Venture Partners, Horizons Ventures, Index Ventures a DST Global.

V roce 2016 byl Slack zařazen na 1. místo v seznamu Forbes Cloud 100.