Politico: Strasti a euroskepse odcházejícího prezidenta Evropské komise

„Musíme rozlišovat mezi euroskeptiky a těmi, kteří jsou proti společné Evropě. Za zdravou dávkou skepse vůči běžným aktivitám není určitě nic špatného. Já sám jsem euroskeptikem alespoň jednou denně.“ Pro německý Bild to podle Politica uvedl prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Ne že by Juncker hodlal rozšířit řady tvořené lidmi, jako je italský ministr vnitra Matteo Salvini či francouzská ultrapravicová politička Marine Le Penová. Vyjadřuje ale nelibost nad některými pravidly EU,“ dodává Politico.



Juncker například kritizoval možné náklady, které by vyvolalo nahrazování komisařů, kteří byli zvoleni do Evropského parlamentu. Tyto náklady by podle Junckera dosáhly milionu eur na jednoho komisaře. V jiných oblastech by ale podle něj měli být evropští daňoví poplatníci chápavější. Stěžoval si například na to, že prezident Evropské komise nemá svou vlastní rezidenci a on tak musel posledních pět let strávit v malém hotelovém pokoji.





„Nemohl jsem tam nikoho pozvat, protože nemohu s oficiální návštěvou hovořit a sedět přitom na své posteli,“ řekl Juncker. Dodal také, že musel létat s běžnými leteckými společnostmi, protože Evropská komise nemá vlastní letadlo pro oficiální návštěvy. „Když jsem hovořil s Donaldem Trumpem, neustále jsem se musel dívat na hodinky, aby mi neuletělo letadlo. Trump mi stále opakoval, že moje letadlo může počkat. Nechápal, že žádné své letadlo nemám,“ uvedl Juncker.Politico píše, že Juncker jako svého nástupce sice přímo nepodpořil Manfreda Webera i přesto, že patří do stejné politické aliance EPP. Nicméně uvedl, že Weber umí naslouchat a má dost znalostí na to, aby se mohl stát příštím prezidentem Evropské komise. Tuto práci by ale podle něj mohli dělat i další dva kandidáti - Margrethe Vestager a Frans Timmermans.Zdroj: Politico