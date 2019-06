Z Prahy do Drážďan pojede rychlovlak. Jenže nejdřív za 30 let.

Dojet z Prahy do Drážďan rychlovlakem by se podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) mohlo konečně uskutečnit. Trasa by měla být vedena přes Ústí nad Labem, kde by vzniklo i nové nádraží. Podle SŽDC by se mělo o konečné variantě rychlovlaku rozhodnout do července. Rychlodráhou by se pak mohli lidé projet v roce 2050.

"Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou pro Česko budoucí klíčová infrastruktura. V rámci zrychlení přípravy a výstavby vysokorychlostních tratí SŽDC vybrala pilotní úseky," uvedlo SŽDC na svých webových stránkách.

Pro SŽDC jsou vybrané úseky významným přínosem pro dopravu v ČR. Dále také zvyšují kapacitu železnice, zlepšují spolehlivost dopravy a umožňují její další vývoj. "Díky vyšší kapacitě může dojít také ke zrychlení vlaků, protože se eliminuje zbytečné předjíždění vlaků různých kategorií," doplnilo SŽDC.

Mezi vysokorychlostní tratě patří i úsek mezi Prahou a Drážďany. Projektový tým SŽDC na novém železničním spojení pracoval se správcem německé drážní infrastruktury DB Netz v rámci první etapy.

"Projekt zastřeší mezinárodní prezidentská smlouva o výstavbě a provozu přeshraničního železničního spojení. Studie proveditelnosti pro tuto trasu na české straně bude hotová v červenci letošního roku. Spojení ČR a SRN Krušnohorským 26 km dlouhým tunelem zkrátí cestovní dobu mezi Drážďany a Prahou," vysvětlilo SŽDC.

Rychlovlak by měl vést z Prahy-Vysočan do Lovosic, poté přes Ústí nad Labem až do Drážďan. V Ústí by pak vzniklo i nové nádraží, které bude sloužit pro vlaky ze všech směrů.

Druhá etapa se bude zabývat studií dalších částí návrhu. "Prověřovaných technických a provozních modifikací je několik desítek, ať už se jedná o návrh krátkých nových spojek, alternativy překonání Labe v Ústí nad Labem nebo zavedení nových linek osobní dopravy," dodalo SŽDC.

Rychlovlakem bychom se však do Drážďan mohli dostat až v roce 2050. Tedy za jednatřicet let a přibližně 80 let poté, co budou v té době v provozu například v Japonsku nebo Francii. Vybudování úseku z Prahy do Lovosic bude pravděpodobně hotové mezi lety 2030 až 2035.