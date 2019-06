Chystáte se na dovolenou? Tyto věci dodržujte, radí ministerstvo

Ministerstvo zahraničí a české konzuláty se připravují na letní turistickou sezónu. Jelikož loni musely řešit stovky úmrtí Čechů v cizině, v letošním roce tomuto riziku chtějí zamezit. Důležité je, aby se Češi na dovolené řídili důležitými zásadami a cesty do zahraničí nepodcenili. Dále také budou zavedeny společné policejní hlídky a dojde k rozšíření konzulátů.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a náměstek pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek se v pondělí zabývali zahájením letní turistické sezóny pro rok 2019. "Naše konzulární služba je na nadcházející sezónu připravena," sdělil ministr Petříček.

Pokud se lidé chystají letos vyrazit na dovolenou do zahraničí, měli by dodržet několik zásad, aby se snížilo riziko nepříjemných a nebezpečných situací. Důležité je se předem informovat na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí, kde se lidé o zemi dozvědí více. Informace mohou zjistit i u cestovních kanceláří nebo velvyslanectví.

Dále je nutné si zkontrolovat, jaké doklady k vycestování do dané země potřebujete a také, jestli jsou ještě platné. Také zda vám bude stačit občanský průkaz, zda potřebujete pas, nebo případně vízum. Při cestách do zahraničí je vhodné si sjednat také cestovní pojištění. Do zemí EU je pak lepší mít u sebe průkaz evropského zdravotního pojištění.

O své dovolené raději informujte blízkou osobu nebo se registrujte v aplikaci Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí (DROZD). Aplikaci si můžete stáhnout do mobilu. Chránit byste měli také své doklady a cennosti. V případě ztráty nebo odcizení oznamte vše ihned na místní policii a poté požádejte český zastupitelský úřad o vystavení náhradního dokladu.

Dodržovat na dovolené také musíme vyvážení a dovážení zboží, a to tabákových nebo alkoholických nápojů. Vyvarujte se podle ministerstva zahraničí také fotografování vojenských objektů nebo sbírání předmětů z historických nalezišť. Důležité je také respektovat místní zvyklosti konkrétní země, kam jedete. Pokud se ocitnete v nouzi, obraťte se na zastupitelský úřad ČR. Pokud v dané zemi není, obrátit se můžete na velvyslanectví nebo konzulát států Evropské unie.

V letošním roce bude otevřen nový generální konzulát, a to v Manchesteru a po deseti letech opět v Miláně. Dočasná konzulární jednatelství budou zřízena v Chorvatsku, Španělsku a Bulharsku. Jejich cílem bude pokrýt oblasti, ve kterých čeští občané potřebují pomoct. V Chorvatsku a Bulharsku bude fungovat také společná policejní hlídka.