Ropa OIL.WTI sa odrazila smerom nahor od kľúčovej úrovne supportu

Ropa má za sebou najhorší mesiac v tomto roku. Ropa WTI (OIL.WTI) zaznamenala počas minulého týždňa pokles k hranici 53 USD/bbl. Za týmto poklesom stoja dva hlavné faktory. Prvým bola správa agentúry EIA o zásobách ropy v USA. Druhým dôvodom je nárast neistoty na trhoch, kvôli vyjadreniu prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení ciel na dovoz tovarov z Mexika.

Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň podľa agentúry EIA pokles o 280 tisíc barelov, očakával sa pokles o 857 tisíc barelov. Zásoby benzínu zaznamenali nárast o 2,205 milióna barelov, zásoby destilátov poklesli o 1,615 milióna barelov a zásoby kerozínu poklesli o 2,447 milióna barelov. Produkcia ropy v USA vzrástla o 100 tisíc barelov denne, import do krajiny klesol o 81 tisíc barelov denne a export sa zvýšil o 395 tisíc barelov denne. Využitie rafinérií vzrástlo o 1,3%.

Je ťažké nájsť býčie signály v tomto reporte, čo odrážala aj reakcia ceny ropy WTI. Nárast produkcie ropy podporuje nárast zásob ropy, zatiaľ čo dopyt zo strany rafinérií je stále na nízkych úrovniach. Využitie rafinérií je stále pod 5-ročným priemerom a je na najnižších úrovniach od roku 2016.

Ropa OIL.WTI sa počas dnešného dňa odrazila zo supportu na úrovni 53 USD smerom nahor. Táto korekcia môže predstavovať pre medvede príležitosť na vstup do nových krátkych pozícií. V prípade prelomenia vyššie spomínanej úrovne, može cena pokračovať v poklese až k ďalšej psychologickej úrovne 50 USD. Zdroj. xStation5

Z dlhodobého hľadiska ovplyvňujú cenu ropy aj ďalšie faktory. Za poklesom ceny ropy stojí aj eskalácia obchodného napätia medzi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump pridal spoločnosť Huawei, ako aj iné čínske spoločnosti na tzv. „blacklist“, a teda americké spoločnosti nebudú spolupracovať s týmito firmami. Predstihové ukazovatele USA poukazujú na spomaľovanie hospodárskej aktivity v krajine, čo je primárne ovplyvňované obchodnou vojnou. Obchodná vojna vyvoláva riziko spomalenia globálneho hospodárskeho rastu, čo povedie k zníženiu dopytu po rope. Amerika nepredĺžila výnimku krajinám dovážajúcim ropu z Iránu. Opec + na čele so Saudskou Arábiou však môžu na túto situáciu reagovať navýšením produkcie, resp. tým, že zrušia obmedzenie produkcie, čo by vyrovnalo nedostatok ponuky ropy na trhu. To by zabrzdilo rast ceny čierneho zlata. Produkcia ropy je ohrozená aj v Lýbii, kvôli nestabilite v krajine. Predseda štátnej energetickej spoločnosti uviedol, že v prípade pretrvávajúcich ozbrojených konfliktov v krajine, môže produkcia ropy poklesnúť až o 95%. Rast ceny podporujú aj nižšie úrokové sadzby v USA a v Európe, čo podporuje nárast spotreby, a to sa prirodzene pretaví do rastu dopytu po rope. Cenu podporuje aj znižovanie produkcie čierneho zlata v krajinách OPEC. Americké sankcie voči Iránu a Venezuele taktiež podporujú rast ceny. Na druhej strane, spomaľovanie globálneho hospodárskeho rastu vytvára riziko zníženia dopytu po rope. Medzinárodný menový fond znížil výhľad globálneho hospodárskeho rastu na najnižšiu úroveň za posledných 10 rokov a EIA znížila výhľad dopytu po rope z rovnakého dôvodu.