Pražská burza v květnu potvrdila pranostiku, v červnu se uzavře dividendová sezóna

index PX již pátý rok v řadě zaznamenal v květnu ztráty

počet letos kurzově ztrátových emisí se díky akciím ČEZ snížil na dvě

o dividendě budou v červnu na valných hromadách rozhodovat akcionáři O2, ČEZ a E4U

fyzického přítoku dividend se v červnu dočkají akcionáři Avast, MONETA a STOCK

dle indexu PX-TR se letošní zisky na pražské burze smrskly na méně než 10 %

Poslední květnový týden sice přinesl na pražskou burzu trochu optimismu, když index PX přidal 0,21 %, celý květen však vyzněl značně negativně. Pokles indexu PX na závěrečných 1 044 bodů, resp. o 2,3 % znamená navíc jeho letos vůbec první měsíční ztráty. Nutno ale dodat, že svou roli tradičně výrazně sehrály dividendy, resp. rozhodná data pro jejich nárok. Termín v tomto ohledu stanovilo hned 5 firem. Po zohlednění tohoto faktoru, a tedy měřeno indexem PX-TR, tak pražská burza odepsala v květnu „jen“ 0,84 %. Při pohledu do zahraničí si domácí trh i tak vlastně nevedl vůbec špatně, nicméně řada investorů jistě dala i na známé pořekadlo "Sell in May and go away".

Výsledek přitom mohl být v květnu mnohem lepší, nebýt především obou rakouských titulů, které mají výraznou váhu v ind'exec'h. Jejich dvouciferné ztráty lze považovat za překvapení, přestože na části se projevilo zmiňované rozhodné datum pro nárok na letošní dividendu. Z předchozích několikaměsíčních maxim začaly mířit na jih ještě před dividendou. Na VIG jakoby působil další pokles výnosů na dluhopisovém trhu na řadě státních dluhopisů, přestože firma společně s reportem výsledků potvrdila celoroční solidně růstový výhled.

Výrazný sestup z více než ročních maxim utrpěly třetí akcie CETV. Investoři jakoby vzali v potaz, že na rozhodnutí o budoucnosti mediální firmy si ještě nějaký nezanedbatelný čas asi počkají. Navíc mediální firmě z hlediska hospodaření nehraje do karet posilující dolar. Letos již i více než 50 % kurzové zisky se tak na titulu postupně smrskávají, nicméně na domovském trhu Nasdaq pokračuje uzavírání sázek na pokles, resp. short pozic. V tomto ohledu zůstává prodáno zhruba 2 mil. akcií, tedy nejméně od poloviny ledna.

Relativně výraznější ztráty zaznamenaly již jen akcie KOFOLA, které si v závěru měsíce prošly rozhodným dnem pro nárok na dividendu. Po zohlednění její očekávané výše si tak vlastně v květnu polepšily. Titul po čase přilákal opět management, když na téměř 3 tisíce akcií přikoupil člen představenstva Jiří Vlasák.

Z indexu PX v květnu klesly již jen akcie PFNONWOVENS zaznamenávající 3 letá minima. S převahou letos zůstávají na pražské burze nejztrátovější emisí. Po květnovém reportu výsledků u nich nicméně byla znát určitá stabilizace a hledání možného dna.

Vítězem května se staly akcie likérky STOCK, přestože si titul na konci měsíce také prošel rozhodným dnem na dividendu. Mnohem výraznější pozitivní vliv na index měly ale druhé akcie banky MONETA. Ceny titulu vrátivší se nejprve téměř do situací po primární emisi v roce 2016, poměrně logicky přilákaly kupce. Domácí banky díky plánovanému fondu sice nejspíše budou muset sáhnout do svého rozpočtu, nicméně přímá sektorová daň dle všeho přestala hrozit. Bronz v květnu patří akciím Avast, které rovněž jako zmiňované akcie STOCK procházely v květnu dividendou. Softwarový titul lze z hlediska procentuálních změn asi stále označit na pražské burze za nejvolatilnější, což přeje intradenním či krátkodobým investorům.

Brzdou poklesu indexu však byl svou vahou nakonec značně ČEZ. Energetický titul se sice nejdříve ocitl na 11 měsíčních minimech, nakonec začal mířit výše. Vzhledem k oznámené změně dividendové politiky u investorů převážila dlouhodobá vidina vyplácení většiny firmou vyprodukovaného zisku. Navíc se do pozadí dostává jádro, když termínově se zahájení výstavby stává vlastně až vzdálenou budoucností.

Index brzdily nakonec i akcie KB, které dle všeho nalezly dno u silné technické hranice u 850 Kč. V nejbližší době je však zřejmě čeká nelehký boj u jiné výrazné technické hranice u 880 Kč.

Za zmínku stojí také volatilní akcie PHILIP MORRIS, které díky oznámenému dalšímu navýšení spotřebních daní na cigarety šlo koupit nejlevněji za dva roky. Poslední dvě seance měsíce je dokázaly navrátit do zisku.





Také v červnu může na pražské burze na indexu PX pokračovat tlak z důvodu dividend. Hned od pondělí se již budou bez nároku na navrhovaný výrazný požitek 21 Kč obchodovat akcie O2, které se nedokázaly před danou dividendou odpoutat výše od hladiny 250 Kč. Hlavní titul domácího trhu akcie ČEZ budou moci investoři obchodovat s nárokem na dividendu vlastně o měsíc déle, když ex-date je u nich plánován na 1. července. Za zmínku stojí i dividendová stálice - solární společnost E4U. Valná hromada bude o dividendě 5,60 Kč rozhodovat ve čtvrtek, rozhodné datum pro nárok bude dle návrhu však opět až v září.

Můžeme jen doufat, že vývoj na pražské burze v červnu dokáže nakonec pozměnit statistiky. Připsat si zisky totiž index PX dokázal v daném měsíci naposledy před sedmy lety v roce 2012…