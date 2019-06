Víkendář: Korunní princ prosazuje elektromobily v zemi žijící z ropy

Norský korunní princ Haakon jezdí již 15 let elektromobilem a propaguje obnovitelné zdroje energie. V rozhovoru pro Der Spiegel uvedl, že nadšení pro ně může pramenit už z jeho dětství, kdy měl rád auta na dálkové ovládání, která rád rozebíral. Dnešní elektromobily v něm pak budí podobný pocit jako tehdy. Jeho prvním elektromobilem byl norský vůz Think, který byl prvním rokem schopen dovézt jej dvacetiminutovou cestu do královského paláce a zpět na jedno nabití. Pak se ale jeho dojezd snižoval a několikrát hrozilo, že nechá prince na holičkách uprostřed cesty.



Princ Haakon uvedl, že minulý rok bylo každé třetí prodané auto v Norsku elektromobilem, letos to bude téměř každé druhé. Cílem norské vlády je, aby v roce 2025 byly všechny prodané vozy bez emisí. Der Spiegel podotýká, že procházka po Oslu je zajímavá tím, jak tichá je doprava, ale toto město na druhou stranu pravděpodobně není reprezentativní pro celou zemi. Princ souhlasí s tím, že elektromobily mají na celkovém počtu aut na silnicích stále jen asi 8% podíl.



Jak se mohou jiné země od Norska poučit? Princ na tuto otázku odpověděl, že každý stát si musí hledat svou cestu. V Norsku se při nákupu elektromobilu nemusí platit daně , tato auta mohou parkovat zadarmo a využívat jízdní pruhy pro autobusy. Vláda také vybudovala celonárodní síť dobíjecích stanic. Elektromobily ale tvoří jen část celkové dopravní strategie, která obsahuje i železniční, autobusovou a námořní dopravu.Norsko generuje 95 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a jeho industrializace stála na vodních elektrárnách. Norské firmy také investují do solární energie a větrných elektráren. Ty, které stojí na moři, jsou prozatím relativně drahé, ale podle prince by se to mělo změnit. Jak podotýká Spiegel, Norsko je zároveň jedním z největších exportérů ropy zemního plynu . Princ Haakon to komentoval s tím, že svět zatím funguje díky fosilním palivům, ale to se musí změnit a jeho země by měla stát v čele této změny.Spiegel na jeho slova reagoval s tím, že to připomíná situaci, kdy drogový dealer prodává drogy, aby mohl svou vlastní rodinu udržet v blahobytu. Princ s tímto přirovnáním nesouhlasil a trval na tom, že norská vláda chce prosadit posun směrem k obnovitelným zdrojům energie . A „již bylo dosaženo bodu, kdy nám pomáhají i ceny elektřiny z jednotlivých zdrojů“. Změna tedy přijde a mělo by k tomu dojít již brzy.Zdroj: Der Spiegel