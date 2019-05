Těžba OPEC je kvůli sankcím USA vůči Íránu nejnižší od roku 2015

Těžba ropy ve 14členné Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v květnu oproti předchozímu měsíci snížila o 60.000 barelů denně (b/d) na 30,17 milionu b/d, což je nejnižší úroveň od roku 2015. Vyplývá to z dnešní zprávy agentury Reuters, která vychází z údajů o přepravě ropy od zdrojů z odvětví. Přestože Saúdská Arábie, která je největším světovým vývozcem ropy, její produkci zvýšila, na kompenzaci propadu íránského exportu postiženého sankcemi Spojených států to nestačilo. V samotném Íránu těžba spadla o 400.000 b/d.



Saúdská Arábie sice zvýšila těžbu na nátlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, stále ale těží méně, než jí to umožňuje dohoda OPEC a jejích spojenců, tedy skupiny označované jako OPEC+, o redukci produkce.



OPEC se začátkem prosince se svými spojenci domluvila na snížení dodávek ropy na trh zhruba o 1,2 milionu barelů denně z říjnové úrovně. Dohoda vstoupila v platnost začátkem ledna. Jedenáct členů OPEC (mimo Írán, Libyi a Venezuelu, na něž se nevztahuje) má omezovat těžbu o 800.000 barelů denně a její spojenci, mezi které patří také Rusko, o zbývající objem. Budoucnost dohody, jejíž platnost v pololetí končí, budou spojenci projednávat v červnu.



Podle údajů Reuters OPEC v květnu splnila dohodu na 96 procent, zatímco v dubnu to bylo 132 procent. Přispělo k tomu zvýšení těžby jak v Saúdské Arábii, tak v Iráku a Angole. Saúdská Arábie sice zvýšila těžbu o 200.000 b/d na 10,05 milionu b/d, i to je však pod její kvótou 10,311 milionu b/d.Propad v Íránu a Venezuele ale tento nárůst převýšil. V Íránu těžba klesla o 400.000 b/d a ve Venezuele o 50.000 b/d. Důvodem jsou sankce, které Washington uvalil na venezuelskou státní společnost PDVSA, ale také dlouhodobý pokles produkce.Spojené státy obnovily sankce vůči Íránu loni v listopadu a od května přestaly platit výjimky pro osm zemí, které měly jejich ekonomikám pomoci připravit se na výpadek dovozu íránské ropy a omezit dopady na světový trh. Írán přesto v květnu vyvezl kolem 400.000 b/d, což je necelá polovina dubnového exportu.