Akcie klesají, dluhopisy jdou nahoru a ropa se propadá

Na trzích dnes převládá averze k riziku, což tlačí dolů akcie a naopak lehce pomáhá zlatu a především dluhopisům. Desetileté americké výnosy se dostaly na nejnižší hodnoty od září 2017 a klíčová část americké výnosové křivky je převrácená nejvíce od roku 2007, což vyvolává obavy z hrozící recese. Úprk do dluhopisů je globálních rozměrů, již v asijském obchodování se projevil u japonského, australského a novozélandského dluhu. Pokles amerických výnosů pak někteří mohou vykládat jako ukazatel rostoucí nejistoty.

Už ráno dolů zamířily evropské burzy, přičemž jako celek se evropské akcie ubíraly k tříměsíčnímu minimu. V americkém akciovém indexu S&P 500 klesalo po otevření Wall Street všech 11 sektorů. Samotný index se propadl pod 2800 bodů a zaútočil na hodnoty považované za klíčovou podporu.

Dolar získal nad eurem navrch také už ráno a během dne jenom utužoval svoje zisky, které posílají kurz k 1,1148 EURUSD. Na hlavních párech dolar přidává už třetím dnem za sebou.

Českou korunu situace na zahraničních trzích nerozhodila a během dne se pohybuje kolem 25,861 za euro. Na páru s dolarem může být viditelný efekt sílící americké měny, a koruna zde oslabuje naposledy o 0,2 % na 23,20 za dolar.

Britská libra se dnes na páru s dolarem převalovala mezi zisky a ztrátami. Stále se ale pohybovala v blízkosti čtyřletého minima a trhy se uprostřed probíhajícího klání o to, kdo v premiérském křesle vystřídá Theresu Mayovou, připravují na větší volatilitu.

Japonský jen coby měnu s pověstí bezpečného přístavu posunul úprk do bezpečí i na dvoutýdenní maximum k dolaru, odpoledne ale japonská měna veškeré zisky odevzdala a je kolem 109,4. Obdobně je na tom švýcarský frank, k euru je ale pořád lehce v zisku.

Klesá i ropa. Futures na americkou WTI ztrácely v New Yorku i 3,4 %, když čínská média naznačila, že Peking by mohl omezit vývoz kovů vzácných zemin do USA. Čínské dodávky tvoří zhruba 80 % amerických dovozů těchto kovů, které jsou klíčové ve zbrojním průmyslu či energetice. Ve hře je ale také dřívější útok na ropné tankery u Perského zálivu, ze kterých americký bezpečnostní poradce John Bolton obvinil Írán. Írán to ale odmítá.

Pražská burza si po slabém úterku dnes spravila chuť. Dařilo se ČEZu a Monetě s KB, opačným směrem ji táhly Erste s VIG či Avastem.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8670 0.0323 25.8769 25.8414 CZK/USD 23.2022 0.1848 23.2277 23.1365 HUF/EUR 326.1271 -0.3056 327.7222 326.0031 PLN/EUR 4.2983 0.0317 4.3044 4.2960

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7035 -0.1154 7.7313 7.6980 JPY/EUR 121.8650 -0.1953 122.2370 121.7451 JPY/USD 109.3290 -0.0366 109.7260 108.9190

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8817 -0.0414 0.8849 0.8798 CHF/EUR 1.1234 -0.1249 1.1270 1.1189 NOK/EUR 9.7761 0.3902 9.7768 9.7311 SEK/EUR 10.6943 -0.1630 10.7337 10.6829 USD/EUR 1.1145 -0.1613 1.1185 1.1135

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4461 0.1302 1.4470 1.4426 CAD/USD 1.3521 0.2101 1.3545 1.3464

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



