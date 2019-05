Evropská komise hrozí Itálii penalizací za neplnění rozpočtových pravidel

Odcházející Evropská komise zjevně vyčkala na to, až skončí hlasování do Evropského parlamentu, aby následně (prozatím jen slovně) udeřila na Itálii , která údajně neplní velmi flexibilně pojímaná rozpočtová pravidla E(M)U. Komise pustila do světa zprávu, že až bude 5. června kontrolovat naplňování italských rozpočtových cílů, tak může spustit penalizační proceduru za jejich neplnění. Tyto hrozby EK se samozřejmě nelíbí italským vládním dluhopisům a nepřímo z nich nemůže mít radost ani eurodolar, který se již vrátil pod 1,12.Ve střední Evropě bude dnes velmi zajímavou událostí zasedání MNB, která navzdory vysoké inflaci stále drží záporné úrokové sazby a pumpuje do ekonomiky likviditu nestandardními opatřeními. Z této konstelace je forint nervózní a tak jej dnešní zasedání MNB musí eminentně zajímat. My ani trh od MNB dnes žádnou akci nečekáme a takový scénář může být v první vlně pro forint negativní. Nicméně ztráty forintu nemusí přijít, pokud MNB vyšle silný signál, že se úrokové sazby zvýší na zasedání v červnu.