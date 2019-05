O koupi elektromobilu v příštích letech uvažuje každý desátý Čech

Pouze zhruba jeden z deseti Čechů (11,6 %) uvažuje o tom, že by si v nejbližších letech pořídil vůz na elektrický pohon. A jen každý padesátý (2,1 %) o tom přemýšlí zcela vážně s tím, že si elektromobil v příštích dvou až třech letech skutečně koupí. Nejdůležitější podmínkou zůstává cena – kdyby elektromobily zlevnily, pořídilo by si jej 63 % dotázaných. „Po ceně přicházejí na řadu ryze praktické důvody. Kdyby bylo možné elektromobil dobít rychle a kdekoliv, například u čerpacích stanic, na parkovištích nebo v ulicích měst, pořídilo by si jej více než 47 % respondentů,“ uvádí Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL.

Pětina lidí preferuje spalovací motory

Přibližně čtvrtina dotázaných (27,1 %) by si elektromobil pořídila za podmínky, že by umožňoval alespoň stejný dojezd, jaký mají vozy s konvenčním pohonem. A necelá pětina (18 %) respondentů by tak učinila dokonce jen tehdy, kdyby již neexistovala možnost pořídit si vůz se spalovacím motorem. „Podíl automobilů s čistě elektrickým pohonem zatím na českém trhu roste pomalu, a to z několika důvodů. Jedním z nich jsou ceny elektromobilů, jejich vlastnosti, ale také nedostatečně rozvinutá infrastruktura, tedy nízký počet veřejně dostupných dobíjecích stanic. Například oproti Německu proto v zavedení elektromobility už nyní zaostáváme přinejmenším o čtyři roky,“ říká Petr Kymlička, Partner společnosti BDO.

Elektromobily lákají mladší generace

Nejmenší zájem o elektromobily mají lidé z nejstarší dotazované věkové skupiny, tedy od 54 do 65 let. O koupi vozu s elektrickým pohonem v příštích dvou až třech letech uvažuje jen 8,4 % jejích příslušníků. Mezi mladými v produktivním věku je však zájem o elektromobily větší, ve věkové skupině od 27 do 35 let je oproti nejstarším dotázaným dokonce dvojnásobný (16,5 %). Rozdíl panuje také mezi pohlavími, zájem o pořízení elektromobilu uvedlo v průzkumu o pětinu více mužů než žen.