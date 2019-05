Rozbřesk: Proč nevěřit koruně?

Koruna na uplynulý týden nebude vzpomínat úplně dobře. Měnový pár si je v jednu chvíli vyrazil na výlet až do blízkosti 25,90 EUR/CZK - nejslabší úrovně od počátku roku. Zdá se jako by část zahraničních investorů opět ztrácela s korunou trpělivost, a ta tak nečekaně dokáže zahrát i roli největšího otloukánka v regionu, který v určitých seancích zaostává i za maďarským forintem.

Důvody neúspěchu koruny jsou přitom stále stejné. Na prvním místě je to vysoký objem spekulativního kapitálu v korunách (odhadem desítky miliard eur) - a tento kapitál je postupem času čím dál méně trpělivý. Jednak proto, že koruna již skoro dva roky nepředvedla prakticky žádné zisky (pod 25,50 se podívá jen zřídka kdy), a investoři popravdě dostávají strach, že se “automat na apreciaci” jednoduše zasekl. Současně proto, že již přestávají věřit dalšímu růstu domácích úrokových sazeb - tedy minimálně tak výraznému, aby přesvědčil k příchodu do korun zahraniční hráče. A v neposlední řadě zahraniční láska ke koruně chladne kvůli přetrvávajícímu globálnímu napětí. Obchodní války, Brexit, ale i experimentální měnová politika v Maďarsku - to vše je spíš důvodem z koruny odcházet než v ní otevírat nové pozice.

Čistě domácím argumentem proti české měně je pak vysoká zajištěnost domácích exportérů - podle průzkumu ČNB je zajištění exportérů nedaleko historických maxim a výrazně narostlo i zajištění prostřednictvím eurových úvěrů.

To vše jsou dobré argumenty, proč koruně příliš nevěřit a my budeme v nejbližší době oslabovat náš stávající výhled na korunu (z dnešních 25,40 pro konec roku). Současně jsme ale přesvědčeni, že masivnější prodeje koruny a její výrazné ztráty by musely být spojeny s o poznání větším globálním šokem (např. skutečné realizace tvrdého Brexitu nebo německá recese). S tím v tuto chvíli nepočítáme.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dostala v uplynulém týdnu pod tlak (viz úvodník). V tomto týdnu je na programu domácí HDP - po bleskovém odhadu nečekáme výraznější překvapení. Pro korunu mohou být dnes lehce pozitivní výsledky euro-voleb, které zastavily posilování USD. Na globálních trzích jinak není na programu moc nových čísel - inflace v Evropě ani v USA na korunu pravděpodobně přesah mít nebude.



Zahraniční forex

Zveřejnění výsledků do Evropského parlamentu, kde si proevropské strany udržely ? většinu, přineslo zatím mizivé zisky euru na páru s eurodolarem. Zisky společné měny proti švýcarskému franku nicméně ukazují na to, že euro je relativně s výsledkem spokojeno (neboť výsledky evidentně zachovávají politicky statut squo v EU).

Komplexnější je situace okolo britské libry. V Británii sice jasně vyhrála Brexit party (34% hlasů), ale relativně vysoké zisky Liberálních demokratů tento výsledek poněkud relativizují. V první reakci nicméně libra zpevňuje. Další vývoj však bude odvozen od vnitropolitického boje uvnitř Konzerrvativní strany a Labour party, neboť obě strany dostaly výprask a budou muset přehodnotit svoji pozici k brexitu.



Ropa

Ropa Brent má za sebou nejhorší týden v tomto roce, který zakončila ztrátou 5 % a propadem ceny pod hranici 70 USD/barel. Ropný trh tak bezprostředně pociťuje další vyostření obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou, jež ohrožuje vyhlídky na globální růst. V posledním týdnu pak navíc překvapivě rostly rovněž americké zásoby surové ropy, což umocnilo medvědí sentiment.



Celkově však platí, že ropný trh zůstává i nadále napjatý, jak koneckonců indikuje pohled na forwardovou křivku (výrazná backwardace na jejím krátkém konci). Důvod lze hledat především v kombinace agresivních těžebních škrtů kartelů OPEC a výpadků produkce z Íránu a Venezuely, jež drží fyzický trh významně utažený.



Start tohoto týdne bude poznamenám utlumenou obchodní aktivitou v důsledku státního svátku v USA. Poté by již měly přijít na řadu první zajímavá čísla, tj. ve středu stav zásob od API a ve čtvrtek oficiální verze od EIA. Pátek bude v centru pozornosti aktivita amerických producentů.