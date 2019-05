Na ČR se žene studená fronta. Přijde ochlazení, budou bouřky

Ani poslední květnový víkend nepřinese letní teploty. Po obrovských deštích, které provázely uplynulý pracovní týden, ale srážky ubydou. Musíme však počítat s přeháňkami, místy i bouřkami.

Milovníci teplého počasí si budou muset ještě nějakou chvíli počkat. Následující týden bude ve znamení nižších teplot. V sobotu se přes střední Evropu, tudíž i přes území České republiky, přežene studená fronta. Nad kontinentem bude proudit chladný vzduch ze severního Atlantiku.

O nadcházejícím víkendu se budou teploty pohybovat kolem 21 – 23 °C přes den, v noci klesnou na 5 – 11 ° C. Od pondělí by mělo být sice polojasné počasí, místy však Česko potrápí bouřky a přeháňky. Ochladí se o několik stupňů. Denní teploty nepřesáhnou na většině míst republiky 20 °C.

Ranní mrazíky se můžou objevit především ve vyšších polohách. "Při zmenšené oblačnosti se příští týden přízemní mrazíky mohou ojediněle vyskytnout, a to od středy do soboty, v nadmořské výšce od 400 metrů," říká meteoroložka Dagmar Honsová.

V pondělí by mělo pršet na celém území. Přeháňky nás čekají také od úterý do středy, vyhnout by se však v tyto dny měly Jihomoravskému a Olomouckému kraji.

Začátek červa by měl být o něco pozitivnější. Průměrné denní teploty sice nepřesáhnou 25 °C, ale na většině území by se měly pohybovat mezi 20 – 23 °C. "Na teploty na koupání si ale budeme muset počkat nejméně do půli měsíce," dodává Honsová.