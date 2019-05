Obchodníkův průvodce po evropských volbách

Na které evropské země mohou evropské volby dolehnout nejsilněji? Podle Bloombergu se stačí podívat na dvě z nich: Jednu, která s blokem bojuje, a druhou, která se z něj snaží odejít.

Velká voličská podpora italských vládních populistů by mohla vyvolat explozi v dluhopisových výnosech a větší kolísavost. Libru a euro by dále mohly poškodit volební zisky jejich ideologických souputníků - populistů napříč kontinentem. Vzrostla by totiž šance tvrdého brexitu - tedy vystoupení Británie z EU bez dohody. Kromě toho by se zkomplikovala situace těch, kdo si přejí těsnější evropské vazby.

Italským investorům plyne z voleb do Evropského parlamentu, které v některých evropských zemích začínají už dnes, hned dvojí riziko. Protiimigrační Liga vicepremiéra a ministra vnitra Mattea Salviniho pravděpodobně zvýší počet křesel ze současných šesti na 27. To by mohlo jenom utvrdit jejich nesmlouvavý postoj k italskému státnímu rozpočtovému schodku, nebo naopak přivodit kolaps vládnoucí koalice.

Pod další tlak by se mohla dostat stávající koalice s Hnutím pěti hvězd, což by krátkodobě způsobilo volatilitu, i když případnou novou vládu, která by tolik nehájila vyšší výdaje, by řada investorů asi přivítala.

Velké světové banky mají pro Itálii různé scénáře.

JPMorgan v základním scénáři počítá s pádem italské vlády už letos v létě a s tím, že spread mezi italským a německým desetiletým výnosem se do března 2020 zúží na 200 bazických bodů. V současnosti je kolem 275 bodů.

Goldmans Sachs Group sází na to, že koalice pravděpodobně zůstane a bude dál brojit proti omezením v evropských rozpočtových pravidlech. Krátkodobý cíl této banky pro desetileté italské výnosy je 330 bazických bodů, kde byly naposledy loni na vrcholu rozpočtové bitvy mezi Římem a Bruselem. Vyhlídky na další expanzivní fiskální politiku by mohly poškodit akcie italských bank.

Brexit Party

Británie už měla být z EU pryč, patová situace v britském parlamentu ale způsobila, že Britové budou poslance do Evropského parlamentu volit také. Hlasování bude pravděpodobně vévodit The Brexit Party (Strana pro brexit), kterou založil protiunijní politik Nigel Farage. Vládní konzervativní stranu premiérky Theresy Mayové asi čeká drtivá porážka.

Výrazné vítězství Strany pro brexit by mohlo vyvolat další tlak na rezignaci premiérky. Libra by se následkem toho mohla propadnout k dolaru o 2 %, odhaduje banka Nomura. Kromě toho by mohly vyrůst šance, že Mayovou vystřídá nějaký neústupný stoupenec brexitu.

Společná evropská měna v současnosti lavíruje v blízkosti dvouletého minima k dolaru a rostoucí populismus na starém kontinentu jí spolu s váznoucím hospodářským růstem na náladě nepřidá.

Celkově by populistické strany mohly získat 180 křesel v Evropském parlamentu, čítajícím 751 míst, což má k většině daleko. Kdyby se ale nějak ukázalo, že evropský populismus už má vrchol za sebou, mohlo by to způsobit rally na euru, a to především na párech s “bezpečnými přístavy” jako švýcarský frank, odhaduje banka UBS. Jiní ale tak přesvědčení nejsou a JPMorgan nebo Aberdeen spekulují na pokles eura ke koši měn.

Zaslepenost?

Uprostřed jednostranné orientace na Itálii by mohla zůstat bez povšimnutí německá ekonomika a tamní povolební vývoj.

Vybraná nástupkyně kancléřky Angely Merkelové Annegret Krampová-Karrenbauerová tlačí na Merkelovou, aby po evropských volbách z funkce odešla. To by mohlo jenom posílit averzi k riziku, která tento měsíc dokázala srazit výnosy německého bundu na nejnižší úroveň od roku 2016.

Výsledek hlasování může ovlivnit i to, kdo bude příštím šéfem Evropské komise, a také to, kdo bude příštím šéfem Evropské centrální banky. Pokud předsedou Evropské komise nebude Němec, mohlo by zvýšit šance, že se na tomto postu objeví Němec Jens Weidmann, nynější prezident německé centrální banky Bundesbank, který se řadí spíše mezi jestřábí tvůrce měnové politiky. Jakékoli náznaky změny postoje na čele ECB by se promítlo do dluhopisů v eurozóně.

Zdroje: Bloomberg