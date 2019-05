Povodňový stav je vyhlášen skoro na třiceti místech. Řeky stouply

Na skoro třiceti místech v Česku vystoupaly hladiny řek od čtvrtečního rána na povodňový stupeň. Třetí stupeň povodňové aktivity je na Bečvě na Přerovsku a na Smědé na Přerovsku, na dalších osmi místech je druhý stupeň.

Smědá v Předláncích na Liberecku i Bečva u Teplic nad Bečvou na Přerovsku se dostaly na třetí stupeň kolem půlnoci a hladiny obou řek se stále drží vysoko. Na Liberecku budou podle meteorologů srážky slábnout.

Řeka Bečva v Teplicích n. B. kulminovala na 426 cm.

Povodňové ohrožení a extrémní stupeň nebezpečí je vyhlášen v Olomouckém kraji (Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov) a Zlínském kraji (Bystřice pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín). „Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a může omezit lidskou činnost,“ píše ČHMU.

Povodňová pohotovost je vyhlášena v Pardubickém kraji (Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová), Jihomoravském kraji (Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Vyškov) Olomouckém kraji (Jeseník, Konice, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh), Zlínském kraji (Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Vizovice, Zlín) a Moravskoslezském kraji. Platí od půl šesté hodiny ranní až do odvolání.

Povodňová bdělost, nízký stupeň nebezpečí, zůstává až do odvolání v Libereckém kraji (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod), Královéhradeckém kraji (Broumov, Dobruška, Náchod, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí) a Pardubickém kraji (Žamberk).

Varování před extrémními srážkami platí od rána až do poledne v Pardubickém kraji (Králíky) Olomouckém kraji (Jeseník, Šumperk, Zábřeh) a v Moravskoslezském kraji (Bruntál, Krnov, Rýmařov). A do šesti hodin do večera pak ve Zlínském kraji (Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín) a Moravskoslezském kraji (Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí).