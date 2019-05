Rozbřesk: Proč jsou automobilky kritickým motorem německých investic?

Německý průmysl zvedá hlavu z písku. K tomu aby fungoval opět jako tahoun celé eurozóny, má ovšem daleko. Uvidíme, jaký obrázek narýsují tento týden podnikatelské nálady Ifo a PMI, které v dubnu překvapivě poklesly. Květnová čísla (na programu ve čtvrtek) by ještě neměla být zatížená opětovným rozjezdem obchodního válčení mezi USA a Čínou, a i proto mohou zaznamenat lehké vylepšení. Kritická ovšem stejně nakonec budou tvrdá data z jednotlivých průmyslových odvětví, která se od nálad poměrně výrazně odlišovala. A to zejména ze dvou, která se nejvíce zasloužila o průmyslovou recesi na konci roku 2018 - v automobilovém a farmaceutickém průmyslu.



Tyto dva sektory jsou pro Němce kritické nejen z pohledu samotné produkce, ale i proto, že zdaleka nejvíce investují. V posledních dvou dekádách vzrostla kapitálová výbava německých automobilek o 79 %, farmaceutických firem o 43 %, ale průmyslu jako celku pouze o 2,3 %. Podle analýzy německé Deutche Bank je to důsledek výrazného poklesu investic v energeticky náročných průmyslových odvětvích, na které více dopadá globalizace i nástup zelené legislativy. Výrobci stavebních materiálů snížily kapitálovou výbavu za stejné období o 39 %, papírny o 31 %, výrobci základních kovů o 16 % a chemický průmysl o 12 %.



Automobilky jsou tedy zásadním motorem německých investic . Bohužel nejistota spojená s brexitem , slabou Čínou, obchodními válkami a ostatně i s nástupem nových regulací začíná jejich investiční rozhodnutí nepříjemně komplikovat. Česká koruna se stabilizovala a udržela se pod 25,80 EUR/CZK . Přispěl k tomu lepší výkon akciových trhů i sousedního forintu, který se nakonec vrátil pod 327 EUR/HUF . Výraznější pozitivní obrat na CZK ovšem nečekáme.Eurodolar se stále pohybuje ve velmi úzkém pásmu nad hranicí 1,115 a těžko hledá impulsy k tomu, aby se pohnul jedním či druhým směrem. Možná mu k tomu alespoň trochu pomůže detailní zápis z posledního jednání Fedu. Připomeňme, že stručný komentář tehdy vyzněl poměrně holubičím způsobem, ale na tiskové konferenci J. Powell vše otočil.Ve střední Evropě sice přijdou na řadu makrodata v Polsku ( průmysl za duben), avšak v centru pozornosti zůstává před blížícím se zasedáním MNB forint. Měnový pár EUR/HUF se přitom včera obchodoval nad hranicí 327. Je přitom klidně možné, že si trh bude chtít otestovat (holubičí) MNB a může dotlačit EUR/HUF až na hodnotu 330.