Politico: Rakousko ukazuje, že ruské snahy o ovlivňování voleb nejsou jen pustými výmysly

Minimálně v Rakousku se ukazuje, že diskuse o ruském ovlivňování politiky v zahraničí nejsou pouhým honem na čarodějnice. Píše to Politico s poukazem na pád rakouské vlády. K němu došlo pouhých 24 hodin po zveřejnění videa, které ukazuje, jak šéf jedné z koaličních stran Heinz-Christian Strache hovoří o možné finanční podpoře od ženy, která má být bohatou neteří jednoho z ruských oligarchů.



Rakouský kancléř Sebastian Kurz v reakci na video řekl, že „tohle už je příliš“. V posledních měsících měl se Stracheho Svobodnou stranou Rakouska několik problémů. Tato strana je podle Politica intenzivně kritizována za své rasistické komentáře a kontroverze. Mladý rakouský kancléř sám sebe prezentuje jako budoucnost evropského konzervatismu a „jeho mezinárodní popularita mu zajistila i soukromou večeři s dcerou Donalda Trumpa Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem“.





Kurz uvedl, že obsah videa hovoří sám za sebe. Strache ve videu mimo jiné uvádí, že má na Kurze informace o tom, že se kancléř účastnil „sexuálních orgií“. „Svobodná strana Rakouska poškodila obraz naší země,“ řekl Kurz a dodal, že se mu nezdá, že by se tato strana chtěla měnit. Politico dodává, že k celé události s videem došlo jen několik dní před evropskými volbami a „otřásla politikou v Rakousku i v celé Evropě“. Rakouská vláda byla totiž vnímána jako experiment, který měl ukázat, nakolik jsou životaschopné koalice tradičních stran s populisty.Jak podotýká Politico, v tuto chvíli se zdá, že tyto koalice moc nefungují. Ve videu Strache mimo jiné nabízel vládní zakázky výměnou za finanční podporu během voleb , kterou měl poskytnout ruský milionář. Probírány byly i způsoby, jak by měla být tato transakce skryta. Video vyvolalo spontánní protesty, které mohly kancléři „ulehčit jeho rozhodování o budoucnosti vlády“.Politico se domnívá, že celá věc může Kurtovi v delším období dokonce prospět. Jde totiž o nejoblíbenějšího politika v zemi a v nových volbách by jeho strana mohla ze skandálu těžit, protože by se k ní mohli přesunout někteří voliči Svobodné strany Rakouska. Otázkou ale je, jak by bylo možné vytvořit vládu bez této strany „v politicky balkanizovaném prostředí“. Kurzovi protivníci ale budou pravděpodobně poukazovat na jeho mylný úsudek.Rakouský prezident Van der Bellen k události uvedl, že „video představuje znepokojivý obrázek, který ale zemi nereprezentuje“. Rakušané podle něj mají právo na vládu, které mohou důvěřovat a které si bude vážit celá Evropa a svět. Musí být proto obnovena důvěra a to je možné pouze na základě nových voleb . Politico dodává, že krajně pravicové strany po celé Evropě jsou často obviňovány ze spolupráce s Ruskem. Strana svobodného Rakouska má oficiální vazby na Putinovu stranu, ale popírala, že by v Rakousku prosazovala ruské zájmy. Podle Politica podobnou strategii používají například pravicové strany ve Francii či Itálii a „nyní by mohly čelit nepříjemným otázkám“.Strache nyní hovoří o tom, že jeho čin byl „hloupý a nezodpovědný“. Zároveň však dodává, že celá věc je jednou velkou temnou konspirací a „pečlivě plánovanou politickou vraždou“. Tvrdí, že ve videu klade opakovaně důraz na to, že veškerá spolupráce musí být oficiální, Politico ovšem dodává, že „šlo evidentně o nezákonné plány“.Zdroj: Politico