Pardubice: Leo Express se intenzivně připravuje na vstup na krajskou železnici. V létě se znovu představí cestujícím na Orlicku

Pardubice - V rámci příprav na vstup soukromého železničního dopravce Leo Express do Pardubického kraje od prosince letošního roku proběhlo další kontrolní jednání svolané hejtmanem Martinem Netolickým se zástupci dopravce. Ten se zajímal nejen o tvorbu jízdního řádu, nasazování jednotek, ale také o připravenost vozového parku a nábor zaměstnanců.

„Nastavování jízdního řádu tak, aby byl pro cestující co nejkomfortnější, probíhá průběžně, a to také v návaznosti na okolní kraje. V tuto chvíli velmi intenzivně řešíme provoz spěšných vlaků směrem na Polsko ve svátcích, jelikož se v mnoha případech liší české a polské státní svátky. Toto nyní musí dopravce vykomunikovat s polskou stranou. Pro cestující je dobrá zpráva, že dopravce se na vstup na naší železnici připravuje velmi intenzivně a o jednotlivých krocích nás informuje. To samozřejmě platí i pro České dráhy, se kterými řešíme jednotlivé body v rámci modernizace vozidel,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zástupci společnosti řešil také připravenost vozového parku. „Do konce června by měla připravená první souprava v laku určeném přímo pro Pardubický kraj. Následně bychom chtěli společně s dopravcem vůz předvést cestujícím přímo na Orlicku. Jsem rád, že postup přípravy vozidel jde tak, jak jsme se domlouvali v rámci jednání před uzavřením smlouvy,“ sdělil hejtman.

Toho zástupci společnosti informovali také o procesu náboru zaměstnanců. „Stále probíhá nábor na pozice strojvedoucích, ale také vlakového personálu či obsluhy pokladen. Zájemci se nám hlásí nejen v rámci Pardubicka, ale i z dalších regionů. Oceňují především férovou pracovní nabídku a to, že budou moci jezdit v moderních vlacích,“ řekl ředitel Leo Express pro Českou a Slovenskou republiku Jakub Svoboda.

