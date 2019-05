Rozbřesk: Trh aut se začíná stabilizovat

Česká ekonomika si, zdá se, v prvním čtvrtletí vedla nad očekávání dobře. Podle předběžného odhadu její půlprocentní mezikvartální růst v úvodu roku nemusí v porovnání s výsledky loňského roku sice vypadat až tak impozantně, nicméně ve srovnání s tím, co napovídaly měsíční statistiky, a zvláště pak soft indikátory, je to velmi solidní výsledek. Podrobnosti sice zatím k dispozici nejsou, avšak komentář statistiků, že k růstu přispěl především zpracovatelský průmysl, je sám o sobě docela překvapující. Ať už z pohledu tvrdých dat, PMI nebo produkce největšího tuzemského průmyslu – výroby automobilů.



Právě automobilky se příliš dobrými výsledky v prvním kvartále chlubit nemohou, když jejich výroba, tuzemské prodeje i export klesaly. Jenže jedna věc je počet vyrobených aut a druhá je pak přidaná hodnota, která se do HDP započítává a která se po obměně modelů může docela lišit. Na to, jak to však ve skutečnosti bylo, si ovšem budeme muset počkat až do konce května, kdy statistický úřad zveřejní více podrobností o vývoji ekonomiky v prvním kvartále.



V mezičase však můžeme sledovat alespoň to, jak jdou auta nejenom v tuzemsku, ale i v celé EU vlastně na odbyt. Dnes zveřejněná čísla napovídají, že se prodeje (registrace) nových osobních vozů začínají na tomto trhu stabilizovat. V dubnu totiž meziročně poklesly už jen o 0,4 % a dokonce tři z pěti největších národních trhů vykazují mírný nárůst. Celkové výsledky od začátku roku jsou sice ještě v mínusu, nicméně dřívější propad se začíná zmírňovat a trh jako takový má šanci se už poměrně brzy stabilizovat. Uvidíme sice ještě velké výkyvy v měsíčních výsledcích, zvlášť meziroční srovnání bude kolísat, protože loňské zavedení tvrdších emisních limitů s jednotlivými čísly pořádně zamíchaly, nicméně na celkovém trendu se nic měnit nemusí. A to by rozhodně byla dobrá zpráva pro tuzemské výrobce a vlastně i pro celou českou ekonomiku, která byla doposud na automobilkách bytostně závislá. Asi nejvíce v celé EU. Koruna včera otestovala úroveň 25,70 EUR/CZK , nicméně dlouho jí odvaha posilovat nevydržela. Ani vysoký úrokový diferenciál, od kterého si centrální banka slibuje podporu, jí zatím nestačí na zdolání prognózy pro druhý kvartál. A to ji ČNB docela zásadně přehodnotila, protože ještě v únoru předpokládala průměrný kurz pro druhý kvartál na úrovni 25,20. Zatím však zůstává koruna vzdálená i aktuálnímu výhledu centrální banky na úrovni 25,50.Italští vládní činitelé v čele s ministrem financí včera rychle přispěchali s ujištěním, že nemění rozpočtové cíle, což zklidnilo italské rizikové marže a ulevilo euru . Nicméně relativně dobrá americká data (podnikatelská nálada od Philly Fedu či nová stavební povolení) vrátily dolar do sedla, a tak se měnový pár EUR USD obchoduje zpět pod hranicí 1,12.Zajímavější je v těchto dnech dění na britské libře, která vůči euru ztrácí již devátý den v řadě. Britská premiérka Mayová totiž podlehla tlaku vnitřní opozice a slíbila, že příští měsíc představí plán na odchod ze své funkce. Mezitím se trh připravuje na další (zřejmě neúspěšné) hlasování o dohodě o brexitu , které je v britském parlamentu naplánováno na 3. června.