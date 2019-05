Obiloviny prudce zdražují. Významným faktorem je špatné počasí v USA

Ceny obilovin rostou, skupinu vede nejvíce kukuřice. Tento nárůst představuje oživení po pondělních minimech vyvolaných obchodní válkou. Růst je způsoben opožděným setím ve Spojených státech a krytím krátkých pozic. Negativní vliv na poptávku po těchto komoditách může mít v budoucnu také epidemie prasečí horečky v Číně.



Projev prezidenta Trumpa o vyhlídkách na dosažení obchodní dohody v červnu a velmi pomalý postup setí ve Spojených státech, společně spustily dlouho očekávaný nástup krytí krátkých pozic ze strany fondů. Ty drží rekordní objem krátkých pozic v odvětví.



Během jarního setí poskytuje americké ministerstvo zemědělství trhu každý týden v pondělí ve 20:00 GMT informace o aktuální situaci. Nejnovější údaje zdůrazňují dopad dlouhodobých dešťů na americkém Středozápadě. Řada polí je zaplavená, takže farmáři nemohou řádně osít a osázet. Zatím bylo vyseto jen 30 % objemu kukuřice. To je nejpomalejší tempo od roku 2013 a znamená 66% pokles oproti pětiletému průměru. Výsev sojových bobů má za sebou nejhorší začátek za posledních šest let, ale sušší počasí by mohlo vyvolat rychlý pokrok při setí.





V tuto chvíli je největší dopad na kukuřici a vzhledem k tomu, že čas na výsev je jen několik týdnů, roste nebezpečí, že výnos kukuřice bude nižší, než se předpokládá. Sojové boby zatím dostaly zásah kvůli negativním zprávám o poptávce, které ovlivnily cenu.



Obchodní válka způsobila pokles poptávky z Číny a tato poptávka se jen těžko zotaví, protože epidemie africké prasečí horečky v Číně zřejmě způsobí dramatický pokles počtu chovných zvířat. Navíc zpoždění výsevu kukuřice možná farmáře přesvědčí, aby vysázeli pozdní sojové boby. To znamená, že s výjimkou technického krytí krátkých pozic je možné, že sojové boby budou mít problém dosáhnout významnějšího zlepšení. Obilí na Chicagské obchodní komoře (CBOT) chce v prosinci 2019 dosáhnout staré konsolidace v oblasti mezi 3,95 a 4,05 USD/bušl.



Sojové boby na CBOT, které v pondělí spadly na desetileté minimum, budou zřejmě i nadále čelit problémům kvůli riziku rostoucí nabídky způsobené změnou výsadby, a současně snížené poptávce. První zásadní výzvou bude pravděpodobně úroveň 8,74 USD/bušl, což představuje 38,2% korekci vyvolanou odprodejem mezi únorem a květnem.

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.