Vytáhnou Čínané těžký vyjednávací kalibr v podobě redukce svých rezerv US vládních dluhopisů? Byli by sami proti sobě

Čína je největším držitelem US vládních dluhopisů a objevují se varovné úvahy, jestli svou pozici nějakým způsobem zapojí do boje v rámci opětovně propuknuvší obchodní války s USA.Čína drží US Treasuries v rozsahu cca 1,13 biliónu USD z celkových 22 biliónů v oběhu. Její držení odpovídá cca 17,7% všech takových dluhopisů v držení zahraničních vlád. Během posledních 12 měsíců se objem držených prostředků snížil o cca 4%.Podle většiny expertů Čína nepřistoupí k masovějšímu prodeji svých dolarových rezerv, protože by se tím s největší pravděpodobností sama střelila do vlastní nohy. Z krátkodobého pohledu by to mohlo řešit některé akutní problémy, ale celkově by to výrazně snižovalo hodnotu něčeho v čem jsou sami dlouhodobě a výrazně zainteresováni.Výraznější prodeje US dluhopisů z čínského držení by oslabily dolar a to by zvyšovalo konkurenceschopnost amerických respektive dolarových firem na globálním trhu.Úročení amerických vládních dluhopisů je nyní v rámci obdobných alokací jedno z nejvyšších a z tohoto úhlu pohledu by nemělo smysl je v této třídě aktiv opouštět.Podle expertů je tedy riziko přímé redukce vybudovaných dolarových rezerv relativně malé.Větším rizikem je ale snížení čínské aktivity na straně nákupu nově vydávaných dluhopisů . US administrativa přichází s výrazně deficitními rozpočty, které se snaží financovat především prostřednictvím dluhopisů . Pokud by se Čína zapojila nově pouze v malé nebo omezené míře, mohl by vzniknout skutečný problém.Po mnoha sporech s Trumpovou administrativou se z trhu nově vydávaných bondů v podstatě zcela stáhlo Rusko. Mírně aktivní je Japonsko, které své portfolio v tomto ohledu navýšilo během posledních 12 měsíců na výsledných 1,07 biliónu a je tak na pozici světové dvojky. Pomyslný bronz nyní patří Brazílii, která během posledního roku navýšila své držení o cca 12,7% n celkových 308 mld. USD