Volkswagen chce nabídkou akcie Tratonu na burze do léta

Německá automobilová skupina Volkswagen AG plánuje primární nabídku akcií své divize nákladní vozů Traton do letošního léta. Hodlá také investovat téměř jednu miliardu eur (25,8 miliardy Kč) do závodu na baterie pro elektrické vozy v Evropě a zahájí jednání o možném umístění plánované nové továrny, která by měla vyrábět vozy několika značek. Vyplývá to z prohlášení, které automobilka zveřejnila po dnešním zasedání dozorčí rady.



Volkswagen letos v březnu pozastavil přípravy na primární nabídku akcií divize Traton, dokud se podmínky na trhu nezlepší. Nyní tak přípravy na vstup na burzu obnoví.





Již dříve automobilka uvedla, že chce nabídnout na burze až 25 procent akcií divize a očekává, že získá z prodeje až šest miliard eur . Primární nabídka Tratonu by tak měla být letos největším vstupem na burzu v Německu."Současné hodnocení trhu nás povzbudilo k tomu, abychom přijali dnešní rozhodnutí," uvedl v prohlášení finanční ředitel Volkswagenu frank Witter.Divize Traton zahrnuje značky nákladních aut VW, Man a Scania a do loňského srpna se jmenovala Volkswagen Truck & Bus. Vstup na burzu má posílit snahu Volkswagenu vytvořit z divize globálního hráče na trhu nákladních aut. Mohl by také poskytnout firmě zdroje na prohloubení vztahů s americkou firmou Navistar, ve které v současnosti vlastní podíl 16,85 procenta.Nový závod na bateriové články se má nacházet v Dolním Sasku. Baterie pro elektrická auta jsou nyní velmi důležité, protože celý automobilový průmysl přechází z pohonů na fosilní paliva k elektrickému pohonu a baterie pro elektrická auta se nyní vyrábějí převážně v Asii, napsala agentura Reuters.