Koruna se posunula až nad hranici 25,75 EUR/CZK

Výsledek dubnové inflace koruně rozhodně sílu nedodal a ta se proto během dne posunula až nad hranici 25,75 EUR/CZK . Tentokrát v tom nebyla sama, protože tendenci slábnout měl jak polský zlotý, tak maďarský forint. To, že inflace skončila pod prognózou, dokázala ČNB vyargumentovat potravinami, a se všemi dalšími cenovými indexy tak mohla vyjádřit jen spokojenost. Inflace pravděpodobnost dřívějšího zvýšení sazeb nezvýšila, a tak koruna zatím může spoléhat jen na stávající – leč nemalý – úrokový diferenciál. Už ve středu však ČNB čeká další test aktuální prognózy, když bude zveřejněný bleskový odhad HDP . Od února centrální banka ubrala na optimismu, a čeká proto růst „jen“ 2,6 %, a do třetice přijdou na začátku června průměrné mzdy . Asi by to muselo dopadnout výrazně lépe, aby trhy začaly sázet na brzké zvýšení úrokových sazeb