Obrat na zámořských trzích a vstup Uberu

Potenciální obchodní konflikt mezi USA a Čínou dnes při otevření zámořských trhů přiživil špatnou náladu a indexy ztrácely pře 1 %. Steven Mnuchin a následně i Donald Trump se v průběhu odpoledne vyjádřili k proběhlým jednáním a označil je za konstruktivní. Trhy díky tomuto absolutně změnili směr a S&P500 nakonec uzavřel den v zelených číslech. Trhy by jistě ocenily, kdyby kromě zklidňujících informací, dostaly i detaily toho, jakých pokroků bylo v jednáních reálně dosaženo. To jsou ale informace, které jsme zatím neslyšeli ani od jedné z jednajících stran . Vše bylo krásně vidět na velkých exportérech do Číny, jako jsou Boeing nebo Caterpllar, kteří oba padali o více než 1 %, po zklidňujících informacích se ale vývoj obrátil a končí v zisku s prakticky identicky vypadajícím denním grafem.Dnešek byl také prvním obchodním dnem pro společnost Uber Techologies. Jednalo se o největší technologické IPO od roku 2014, kdy na kapitálový trh vstupovala Alibaba . Investoři byli napjatí téměř ještě dvě a půl hodiny po otevření trhu, protože obchodování s akciemi tradičně nezačíná přesně s ostatními tituly. IPO bylo plánováno v rozmezí 44 – 50 USD , původní komentáři Uberu zněly sebevědomě a vše vypadalo, že cena se nakonec vyšplhá na vrch tohoto pásma. Realita se pak ukázala být prakticky opačná, když se IPO cena ustálila na 45 USD . Už toto ukázalo, že zase tak extrémní poptávka po těchto akciích nebude a potvrzoval to i debutní den. První obchod totiž proběhl za 42 USD . Chvíle naděje sice následně zavládla, cenovka již byla blizoučko od 45 USD . Ani ne po dvou hodinách se ale veškeré snahy o záchranu prvního obchodního dne zlomily a Uber zakončil obchodování na úrovni 41,57 USD