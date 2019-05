Počasí: Připravte se na konec května. Do Česka dorazí léto, bude až 28 °C

Chladné počasí a déšť je v poslední době na denním pořádku. To by se však mohlo změnit. Na konci května se totiž teploty začnou zvyšovat. I když bude průměrně kolem 20 °C, mohli bychom se dočkat i teplot letních, a to až 28 °C.

Pokud patříte mezi lidi, kteří trpí, když je chladno a deštivo, můžete se začít radovat. Sice nás v příštích dvou týdnech čekají spíše nižší teploty doprovázené zataženou oblohou, v posledním květnovém týdnu se vše změní.

Podle odborného webu inmeteo chladné počasí vystřídají teploty, které se budou pohybovat kolem 20 °C.

Postupně se do Česka vrátí i letní počasí, které bude ideální na opalování. "Letní charakter počasí se do Česka vrátí v poslední květnové dekádě. Tj. od 21. května teplota výrazně poroste a oblačnost bude převládat jen malá - tj. jasno nebo polojasno," řekla meteoroložka Dagmar Honsová.

Teploty by mohly vyšplhat i ke třicítce. "Z pohledu dlouhodobé předpovědi to nyní vypadá, že se budou nejvyšší odpolední teploty pohybovat kolem letní hranice - tj. 25 °C a v nížinách zřejmě naměříme i 28 °C. Tedy teploty skoro na koupání," doplnila Honsová.