Výsledky O2ČR za 1Q19 na provozní úrovni nad odhady. Vliv IFRS 16

rostly v souladu s odhady o 0,5 % na 9,3 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně vykazování některých služeb (vybrané datové služby) mezi fixním a mobilním segmentem, tak je ztíženo srovnání s vlastním očekáváním. Nicméně se i tak neovlivněné položky vyvíjely dle očekávání. Lehké zklamání přišlo jen v ICT službách, které zaznamenaly 340 (-10,2 %r/r) vs. oček. 380 mil. Kč. Tržby ze Slovenska rostly dle očekávání o 4,1 % r/r.

Pozitivní překvapení vůči tržnímu odhadu přišlo na provozním zisku EBITDA s 2,91 (+11,5 %) vs. oček. 2,78 mld. Kč. Naše projekce byla 2,94 mld. Kč. Předpokládáme, že některé odhady neobsahovaly vliv nového účetního standardu IFRS 16, tedy přeliv provozních nákladů plynoucích z dlouhodobých leasingů do segmentu odpisů a amortizace. To vše ovlivnilo dále i čistý zisk, který s 1,24 (-7,7 % r/r) byl lepší, než trhočekával (1,18 mld. Kč).

Celkově hodnotíme výsledky mírně pozitivně především kvůli lepšímu než očekávanému provoznímu zisku. Toto pozitivní překvapení může být však mírněno, pokud platí náš předpoklad, že IFRS 16 nebylo v některých odhadech zohledněno.