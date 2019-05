Roman Koděra: Diamondback Energy - černý kůň ropného sektoru

V ropném sektoru to nyní vře. Prochází vlnou fúzí a akvizic. Tou poslední nejvíce sledovanou je akvizice firmy Anadarko Petroleum, o kterou soupeří společnosti Chevron a Occidental Petroleum. Makléř Patria Finance Roman Koděra se dívá na dalšího těžaře, který by potenciálně mohl na těchto tahanicích vydělat. A co víc, má ticker FANG a drží jej i aktivistický investor Carl Icahn. Jedná se o Diamondback Energy. Už jste o něm slyšeli?

