Litomyšl: Proti Babišovi se zvedla vlna odporu, do Litomyšle tak nejede.

Hodně silná vlna odporu se zvedla v uplynulých dnech ve východočeské Litomyšli kvůli plánované návštěvě premiéra Andreje Babiše na zdejším kulinářském festivalu. Předseda hnutí ANO tak nakonec pojede jinam. Na vše upozornil přímo starosta Litomyšle Daniel Brýdl na webu města, kde odpovídá na dotazy občanů. Radek Tesař se ptal, jestli je pravda, že premiér v sobotu 18. května dorazí na gastroslavnosti, které spolupořádá město. Dotyčnému se vůbec nelíbilo, že by tu premiér a předseda hnutí ANO měl mluvit k lidem. "Lze totiž podle volebních preferencí v Litomyšli očekávat, že účast na standardním předvolebním mítinku by nebyla taková, jako na zmíněných slavnostech," napsal Tesař starostovi. A starosta Daniel Brýdl, zvolený za hnutí Generace 89, mu odepsal, že Andrej Babiš nakonec na kulinářské slavnosti do Litomyšle nepřijede. "Zároveň jsem považoval za svou povinnost upozornit, že většina Litomyšlanů nepatří mezi voliče ANO a dají se očekávat různé formy občanských protestů," uvedl také Brýdl.

Pardubickou organizaci hnutí ANO ovšem celá kauza mrzí. "Byli jsme to my, kdo panu premiérovi nabídl, že může jet do právě do Litomyšle. Zájem o setkání měl i pan starosta," řekla krajská manažerka ANO Jiřina Klčová.

Jenže pak se zvedl už zmíněný odpor. "Proto jsme vše přeplánovali a poslali Andreji Babišovi ve středu večer nový, alternativní program s jinými zastávkami. Nyní čekáme na jeho odpověď," doplnila Klčová.