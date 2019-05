Dnes začíná další kolo obchodních jednání mezi USA a Čínou (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Telekomunikační operátor O2 představí zítra ráno svoje hospodářské výsledky za Q1 19.

Evropské akcie by měly otevřít se ztrátou.

Pozornost investorů se dnes bude plně soustředit na Spojené státy. Z makroekonomických dat se zde představí březnová bilance zahraničního obchodu či ceny průmyslových výrobců. Tím hlavním, co bude mít na trhy největší vliv, je dnešní nové kolo obchodních jednání s Čínou.

Ve Spojených státech dnes své výsledky hospodaření představí například technologický Symantec. V Evropě se dočkáme finančních čísel od ArcelorMittal či UniCredit.

Analytici Société Générale snížili své doporučení na Držet pro akcie německého výrobce polovodičů Infineon Technologies.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování převážně se ztrátami. Index Dow Jones, jako jediný, uzavřel na úrovni úterní zavírací ceny. S&P 500 si pohoršil o 0,2 % a technologický Nasdaq klesl o 0,3 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejméně dařilo síťovým odvětvím, když jejich ztráty dosáhly výše 1,4 %. Nejziskovějším sektorem se stala zdravotní péče, kde hodnota akcií rostla o 0,1 %.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování ztrátově. Nejhlubší poklesy jsou v Jižní Koreji (-2,7 %) a Hongkongu (-1,7 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který ztrácí 0,9 %, jsou na tom nejhůře síťová odvětví se ztrátou 2,6 %. Zisk se podařilo vybojovat pouze telekomunikačním společnostem, a to ve výši jedné desetiny procenta.

Důvod, proč aktuálně trhy ztrácejí, je vystupňovaná nervozita investorů z dalšího kola obchodního jednání mezi Spojenými státy a Čínou, které začíná dnes ve Washingtonu. Americký prezident Donald Trump v jednom ze svých posledních tweetů oznámil, že čínská delegace přichází do USA, aby uzavřela obchodní dohodu. V předchozích tweetech pro změnu uvedl svůj předpoklad, proč Čína na poslední chvíli odstupovala od ujednaných částí dohody a chtěla je znovu přejednat. Tím měla být vyčkávací taktika Číny na výsledek amerických prezidentských voleb v příštím roce a očekávání, že zvítězí „slabí demokraté“. Nicméně dnes a zítra, kdy budou obchodní jednání probíhat, jsou naprosto klíčové pro další vývoj obchodní války. V optimistickém scénáři dnes či v průběhu pátku dojde k uzavření obchodní dohody. V tom opačném se od zítřka zvýší dovozní cla na čínské zboží a dá se současně očekávat, že Čína přijde s protiopatřením na americké zboží.

O2 Czech Republic

Společnost zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření.

V hospodaření společnosti nečekáme žádné zásadní změny v dosavadních trendech. Zveřejněná čísla by měla poukázat na pokračující pokles výnosů z hlasových služeb a SMS/MMS a naopak na další růst výnosů z datových služeb, prodeje zařízení a finančních služeb. Tržby by dle nás tak měly v meziročním srovnání prakticky stagnovat na úrovni 9,23 mld. CZK. Vykázaná EBITDA by měla být za první kvartál o téměř 9 % vyšší, což je především způsobeno novou účetní metodikou, kdy náklady na operativní leasing, které byly součástí provozních nákladů, se nově kapitalizují, čímž zvyšují provozní výsledek EBITDA. Odpisy a amortizace dlouhodobého majetku se díky tomu výrazně meziročně zvýší. Za růstem ale stojí i proběhnuvší investice, což je hlavní důvod poklesu provozního i čistého zisku. Čekáme i vyšší úrokové náklady. Čistý zisk tak celkově odhadujeme o téměř 20 % nižší než v loňském prvním kvartále. Celou zprávu naleznete na http://bit.ly/TELEC_Q119pre.