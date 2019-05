KKCG se stává výlučným vlastníkem Sazky, ÚOHS obchod povolil

Skupina KKCG miliardáře Karla Komárka se stala výlučným vlastníkem Sazka Group. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) totiž povolil KKCG nákup 25 procent akcií Sazka Group, které ještě nevlastnila. Čtvrtinu akcií odkoupila KKCG od Holdingu Emma Capital Jiřího Šmejce. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.



KKCG v březnu informovala, že jí připadnou zároveň veškeré podíly v české Sazce, řeckém OPAP, italské Lottoitalia a rakouské Casinos Austria. Holding EMMA Capital Jiřího Šmejce si ponechá akcie v chorvatské sázkové kanceláři SuperSport a dostane finanční kompenzaci v řádu stovek milionů eur. ÚOHS změnu vlastnictví posuzoval v takzvaném zjednodušeném řízení, kdy vydává rozhodnutí do 20 dnů.





Sazka Group založily společně KKCG a EMMA Capital v roce 2016. "Jsem rád, že se nám společně s Jiřím podařilo vybudovat největší loterijní skupinu v Evropě . Beru to jako příklad spolupráce dvou českých investorů a úspěšné expanze do zahraničí, protože se podařilo zhodnotit naše investice více než šestinásobně," uvedl už dříve Komárek.Skupina KKCG spravuje několik společností, jejichž celková účetní hodnota přesahuje 5,2 miliardy eur (134 miliard korun ). KKCG a jí vlastněné společnosti zaměstnávají více než 4000 lidí a vyvíjejí podnikatelské aktivity v 18 zemích. Skupina KKCG drží podíly například ve firmách MND, Sazka Group, Autocont, US Methanol, Fischer Grou, Conectart, DataSpring, SafeDX nebo Springtide Ventures.EMMA Capital je investiční holding zaměřený na zahraniční trhy. Své aktivity chce směřovat většinou do sféry maloobchodu. Obvyklou strategií společností sdružených v holdingu EMMA je aktivní účast na řízení firem, do nichž EMMA kapitálově vstoupila. Finanční skupina EMMA vznikla v roce 2012 z podnětu svého jediného akcionáře, Jiřího Šmejce. Skupina EMMA je zároveň menšinovým akcionářem Home Credit Group, ve které Šmejc působí jako předseda představenstva.