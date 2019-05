Fed zatím šrouby nepřitahuje

Úrokové sazby se pohybují i po středečním zasedání Fedu v hodnotách mezi 2.25-2.50 procenty. Předseda Fedu Jerome Powell potvrdil, že nevidí důvod pro zvyšování, či snižování úrokových sazeb a ty tedy zůstávají neměnné.

Mírným překvapením bylo, když Powell zmínil, že některá aktiva jsou nadhodnocené, ale zatím se nejedná o žádný extrém. I na tento výrok zareagovaly bezprostředně akciové trhy, kde americký akciový index klesl o mírných 1.3 procenta na úroveň 2914 USD.

Podobně zareagoval i EUR / USD. Ten během jedné hodiny padl téměř o 0.5 procenta na úroveň 1.119. Část ztrát byla však během následujících hodin vymazána.

Důležitou zprávou včerejšího zasedání je snížení sazby IORR (úroková sazba z minimálních rezerv) o 5 bodů na úroveň 2.35 procenta.

Otevírá se nám tak otázka, kdy chce Fed vlastně zvyšovat sazby? Momentálně na to má ideální podmínky. Vždyť americká ekonomika šlape dost dobře, akce jsou na vrcholu a nezaměstnanost je nízká. Do nekonečna ekonomika růst nemůže, protože i ta má své limity a navíc rekordně nízká nezaměstnanost se jen těžko snižuje. Ano, zvýšení sazeb by mohlo zapříčinit krátkodobý pokles akcií, ale zda by v aktuální situací způsobily krizi, to pravděpodobně ne. Powell už naznačil, že se nacházíme v bublině, ale přece to nemůže říct na plná ústa ... Bylo by na čase pomalu, ale systematicky tuto bublinu zmenšovat.