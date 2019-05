Rozbřesk: Donald Trump přitvrzuje, Čína odmítá vyjednávat s “pistolí u hlavy”

Donald Trump opět překvapivě přitvrzuje v obchodním tažení proti Číně. Donald Trump chce od pátku (podle dvou twitterových zpráv) zvýšit cla na zboží v hodnotě 200 miliard dolarů z 10 na 25 %.



Výprodej akcií na přelomu roku a výrazný pokles nálady v průmyslu od Číny přes Německo po USA Trumpovu administrativu v uplynulých měsících přibrzdil. Donald Trump nechtěl riskovat masivní výprodej akcií, který by mohl negativně ovlivnit ochotu Američanů utrácet. Následoval vstřícnější postup vůči Číně a holubičí obrat v měnové politice ECB, u čínské centrální banky a především u amerického Fedu. Současně Čína nastartovala nové kolo rozpočtové expanze. A to vše začalo nést ovoce. Podle posledních čísel se nálady v globálním průmyslu stabilizovaly (až na výjimky jako je Německo) a akcie jsou v blízkosti historických maxim. Přesto je globální ekonomika na řadě míst zjevně křehká a Trumpovo přitvrzení v obchodních vyjednáváních je pro lidí na trzích poměrně velkým překvapením. To ostatně potvrzuje i dnešní více než 6% výprodej čínských akcií.



Přitom ale není jasné, co nakonec do pátku Donald Trump udělá. Wall Street Journal spekuluje nad tím, že poslední tweety Donalda Trumpa jsou jen taktickou hrou, kterou chce zvýšit svoji vyjednávací sílu v posledních dnech vyjednávání (všeobecně se očekávalo přijetí dohody v horizontu týdnů). V každém případě však takový postup čínskou stranu překvapil a v tuto chvíli hrozí úplným ukončením jednání. A to by nebyla pro akcie a rozvíjející se trhy včetně koruny vůbec dobrá zpráva.Vyšší domácí sazby podle očekávání koruně nijak zásadně nepomohly a měnový pár se pohybuje v okolí 25,70 EUR/CZK . Start do nového týdne bude pravděpodobně na vlně pokračujícího lehkého pesimismu - ztráty turecké liry a riziko další eskalace obchodního konfliktu mezi Čínou a USA pro středoevropské měny není úplně dobrou zprávou.Trumpovo znovu zažehnutí obchodní války s Čínou ponechává eurodolar celkem v klidu, ale některé jiné měny tento moment rozhodně zaregistrovaly. Kromě logicky slábnoucího čínského juanu naopak posiluje například švýcarský frank či japonský yen . Z emerging markets stojí za zmínku turecká lira , která v paritě s dolarem atakuje magickou šestku.Globální trhy včetně těch devizových budou v následujících hodinách a dnech rukojmím tweetů amerického prezidenta, který jejich prostřednictvím stupňuje tlak na Čínu během vrcholících obchodních jednání.Další přiostření v obchodním konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou má za následek propad cen ropy až k hranici 69 USD /barel. Prostřednictvím twitteru totiž včera Donald Trump oznámil konec dočasného příměří ve vzájemné obchodní přestřelce a zvýšení cel z aktuálních 10 na 25 % (na zboží v hodnotě 200 mld. dolarů ). To je pro trhy nemilé překvapení, zvláště po optimistických komentářích z posledních týdnů. Na druhou stranu, další zvýšení tlaku na Čínu může USA pomoct ve finalizování dohody, které se zřejmě nevyvíjí dle představ amerického prezidenta.Jakým způsobem se tento týden dále rozehraje americko-čínský obchodní konflikt, bude bez pochyb v centru pozornosti ropného trhu. K tomu však budou investory zajímat také pravidelné týdenní statistiky k zásobám (úterý a středa) nebo aktivitě amerických těžařů (pátek). Navíc, již v úterý přijde na řadu měsíční report americké EIA s analýzou ropného trhu.Hlavní zámořské indexy zakončily minulý týden plošnou rally. Nárůstům indexů pomohl i technologický Amazon (3,2 %). Výsledková sezona se chýlí ke konci, téměř 400 společností z indexu S&P 500 již svoje výsledky reportovalo a zhruba tři čtvrtiny překonaly očekávání. Akcie společnosti Newell Brands vyskočily o 13,5 %. Arista Networks poklesla kvůli slabému výhledu až o 13,8 %, částečně se jí povedlo tuto ztrátu smazat, pokles nakonec zmírnila, ale pouze mírně na 10,4 %.