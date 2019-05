Závěr týdne na vlně optimizmu

Hlavní zámořská indexy zakončily týden plošnou rally podpořeny poklesem nezaměstnanosti v dubnu, což ukazuje na expanzi tamní ekonomiky . V dubnu vzniklo 263 000 nových pracovních míst , což je číslo, které překonalo očekávání. Míra nezaměstnanosti se nachází na 49 letých minimech na úrovni 3,6 %. V době takto silného trhu práce spojeného s nízkou inflací je dobrá doba pro riziková aktiva, například akcie Nárůstům indexů pomáhá i technologický Amazon (3,2 %) poté, co CNBC informovala, že Berkshire Hathaway Warrena Buffeta poprvé koupila akcie tohoto internetového obchodu. Výsledková sezona se chýlí ke konci, téměř 400 společností z indexu S&P 500 již svoje výsledky reportovalo a zhruba tři čtvrtiny překonaly očekávání. Akcie společnosti Newell Brands vyskočili o 13,5 % právě díky překonání předpokladů analytiků. Těží z úspory nákladů a vysokých cen. Arista Networks poklesla kvůli slabému výhledu až o 13,8 %, částečně se jí povedlo tuto ztrátu smazat, pokles nakonec zmírnila, ale pouze mírně, na 10,4 %.Včera po uzavření trhu reportoval výsledky Activision Blizzard. Vzhledem k nízko nastavenému výhledu se podařilo finanční metriky za 1. kvartál podařilo jak překonat na úrovni výnosů, tak zisku na akcii. Problém nastal až při představení výhledu. Celoroční odhad byl potvrzen, ale příští kvartál by podle managementu měl být slabší, než se původně očekávalo. Výnosy 1,15 mld USD (vs 1,27 mld USD ), zisk na akcii 0,23 USD (vs 0,37 USD ). Pro srovnání za první kvartál byly reálně výnosy 1,26 mld. USD a zisk na akcii 0,26 USD . Bezprostřední reakcí na výsledky byl pokles o více než 5 %. Dnes v předobchodní fázi už to vypadalo nadějně, když se propad umazával až k -2 %, po otevření už ale tento trend nepokračoval a obchodování zavřel necelých 5 % pod včerejším závěrem. Umazává tak část zisků, které nabral za posledních 10 dní.