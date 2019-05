Akcie Beyond Meat při nejúspěšnějším IPO od finanční krize posílily o 163 procent

Akcie amerického výrobce rostlinných náhražek masa Beyond Meat dnes zažily úspěšný vstup na burzu Nasdaq . Obchodování zahájily s nárůstem o 84 procent na 46 dolarů za kus. Později jejich cena vystoupila až na více než 70 dolarů, což představuje nárůst o více než 180 procent oproti emisní ceně, a uzavřela na ceně 65,75 USD. Investoři sázejí na rostoucí popularitu potravin pro vegany a vegetariány a také na trend omezování konzumace masa.

Společnost Beyond Meat stanovila emisní cenu svých akcií na 25 dolarů, což celý podnik ohodnotilo na 1,5 miliardy dolarů. První obchodní den pak stanovil valuaci společnosti na 3,77 mld. USD. Firma v rámci své primární veřejné nabídky (IPO) prodala 9,6 milionu akcií, což jí vyneslo 240 milionů dolarů.



Společnost Beyond Meat založil v roce 2009 vegan Ethan Brown. Do firmy již dříve investovali například zakladatel softwarového gigantu Microsoft Bill Gates či hollywoodský herec Leonardo DiCaprio.





Firma v loňském roce více než zdvojnásobila tržby na téměř 88 milionů dolarů . Její čistá ztráta nicméně zůstala téměř beze změny na zhruba 30 milionech dolarů , napsala agentura Reuters.