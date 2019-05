Jak ovlivní americkou ekonomiku prezidentské volby v roce 2020 a Trumpova snaha v nich opět zvítězit

S tím, jak se blíží další prezidentské volby v USA, se stupňuje tlak současného prezidenta Donalda Trumpa na Fed, aby více uvolnil svou politiku. Trump se také snaží dosadit do vedení centrální banky lidi, kteří by sympatizovali s jeho přáními. Podle investiční společnosti Pictet také roste pravděpodobnost, že s blížícími se volbami prezident uvolní tlak na Čínu a zaměří se na další výdaje na infrastrukturu (i když demokraté s většími programy nových výdajů asi souhlasit nebudou). Všechny tyto kroky mohou prodloužit současnou fázi cyklu, ale ani akomodační politika Fedu a snaha prezidenta nemohou ovlivnit „všechny kouty amerického hospodářství“.



Pictet poukazuje například na cyklus spotřebitelských úvěrů. V letech 2020 a 2021 se podle něj může stát problémem oblast kreditních karet a na spotřebitele mohou dolehnout vyšší ceny ropy. Ty sice prospívají americkému energetickému sektoru a jeho investicím, ale spotřebitel na ně doplácí a rovněž prezident Trump je vnímá jako negativum. Pode Pictetu by jím ale byl zejména scénář, kdy by v USA proběhl ropný boom, který by prudce srazil cenu ropy na světových trzích.



Problematickou oblastí se mohou stát i mzdy . Současná politika Fedu sice drží dole náklad firemních úvěrů půjček , ale pokud by se růst mezd začal přibližovat k 4 %, šlo by o výstražný signál. V minulosti totiž toto tempo růstu signalizovalo blížící se recesi. Její pravděpodobnost je ale podle Pictetu pro rok 2019 omezená a zatím se nezdá, že v roce 2020 by měla být situace rozdílná. I když ekonomika bude tou dobou již zranitelnější.Trumpovi by podle Pictetu v jeho snaze o získání přízně voličů v dalších volbách mohla nakonec pomoci globální ekonomika . Ta sice letos prochází určitým útlumem, ale to by se příští rok mohlo změnit. Pictet ovšem dodává, že vyloučit nelze ani opačný scénář – tedy zhoršení globální ekonomiky , které by se projevilo i v americkém hospodářství a zhoršilo Trumpovy šance na znovuzvolení. Fed podle ekonomů společnosti každopádně nebude snižovat sazby jen proto, aby udělal nynějšímu prezidentovi radost. Nicméně může dojít k tomu, že americká centrální banka „zůstane dobrovolně za křivkou“.Následující graf ukazuje, že současná expanze americké ekonomiky je jednou z nejdelších v historii a pokud by skutečně trvala až do roku 2020, stala by se úplně nejdelší (trvala by 134 měsíců, za ní by byla expanze, která začala v dubnu 1991 a trvala 119 měsíců):Zdroj: Pictet