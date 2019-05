Babiš: Operátoři by měli spustit sítě páté generace do roku 2024

Operátoři dostanou po aukci kmitočtů pro sítě páté generace (5G) čas do roku 2024 na spuštění sítí pro komerční provoz. Na dnešní konferenci v Praze o zajištění bezpečnosti při zavádění těchto mobilních sítí to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády očekává, že technologie přinese větší změnu, než v minulosti znamenal nástup mobilních telefonů. Ochraně nových sítí je nutné věnovat mimořádnou pozornost, dodal. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se už dnes hackeři ve službách některých států snaží narušit fungování demokratických zemí, se zavedením 5G toto riziko vzroste.



"Očekávám, že pásmo pro 5G sítě bude rozděleno mezi operátory v roce 2020 po aukci kmitočtů v listopadu 2019," uvedl Babiš. Vláda předpokládá, že chystaná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz by mohla vynést kolem osmi miliard korun, podobně jako předchozí soutěž o frekvence pro LTE v roce 2013.





Babiš v zahajovacím projevu na pražské konferenci uvedl, že nástup sítí 5G posune vpřed všechna odvětví včetně výroby, energetiky či zemědělství. "Od vysokorychlostních technologií se očekává, že přinesou digitální evoluci, budou stimulovat hospodářský růst, inovace a blahobyt. Ta změna bude větší než nástup mobilních telefonů," prohlásil.Premiér apeloval na změnu způsobu spolupráce na úrovni kybernetické bezpečnosti. "Již dnes chráníme sítě proti špionáži, kybernetickému zločinu a průmyslové systémy před napadením. Toto se s 5G změní. Ochranou sítě páté generace budeme chránit samotnou strukturu naší společnosti, naši schopnost rozvíjet se, nebo dokonce existovat," uvedl Babiš "Zajištění bezpečnosti 5G sítí je otázka obrovského a strategického významu. Je známo, že státy financovaní hackeři působí v kyberprostoru se snahou narušit soudržnost našich společností a paralyzovat fungování státu i firem," řekl Petřiček. Upozornil, že sítě 5G se stanou v budoucnu páteří ekonomiky a budou zásadní i pro fungování společnosti, jejich existence umožní například rozšíření samořiditelných aut.Eurokomisař pro bezpečnostní unii Julian King ve videu zaslaném na konferenci zdůraznil, že země EU musí spolupracovat při stanovování standardů pro bezpečnost sítí 5G. Zároveň uvedl, že se unie nechce vymezovat proti žádné konkrétní zemi ani žádné konkrétní firmě, její trh musí zůstat otevřený pro všechny, kdo splní stanovené bezpečnostní požadavky.Konference v Černínském paláci se dnes a v pátek zúčastní experti ze tří desítek zemí Evropské unie , NATO a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cílem konference je najít nezávazné obecné principy pro spuštění sítí 5G, které budou řešit bezpečnostní, technické i ekonomické aspekty přechodu.