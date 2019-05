Nejdražší kára na světě: Ronaldo jí koupil přímo z předváděcího mola

Zdroj foto: Wikipédia fr.



Jste smutní, že vám něco nevyšlo? Znáte to, prostě si něco milého nebo hezkého koupíte. Cristiano Ronaldo to má podobně. Vyřazení z Ligy mistrů s Juventusem kousal tak těžko, že si musel spravit chuť nejnovější károu od Bugatti!

To by nebyl Ronaldo, aby nechtěl to nejlepší. Na autosalonu v Ženevě si vyhlédl vystavený a nablýskaný prototyp modelu „La Voiture Noire“, který automobilka vyrobila při příležitosti 110. výročí založení firmy. A protože tušil, že mu to v něm bude slušet, vysolil 12,5 milionu dolarů (cca 285 milionů korun).

Zobrazit pspvek na Instagramu New animal in the building Bugatti Chiron Pspvek sdlen Cristiano Ronaldo (@cristiano), Z 28, 2017 v 10:32 PDT

Je známo, že Ronaldo je fanouškem vozů Bugatti. V roce 2017 se podělil se svými fanoušky na instagramu, kterak řídí fáro Bugatti Chiron. Tehdy vůz nazval „novým zvířetem v baráku“ a vyvezl v něm juniora.

Ronaldo údajně vlastní i další okázalé vozy: Rolls Royce Phantom, Lamborghini Aventador LP700-4, Mercedes C Class Sport Coupe, Ujn Ferrari 599 GTO, Aston Martin DB9, McLaren MP4 12C nebo Bentley Continental GTC Speed.

Cristiano Ronaldo ukazuje "Cojones"

Pokud jsou pověsti pravdivé, tak nyní vylepšil svou sbírku tak, že opět vlastní nejlepší model, jaký kdy byl postaven. Nové Bugatti má osmiválcový šestiválcový motor s turbodmychadlem. Maximální rychlost je nastavena na 260 km/h.