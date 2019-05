Solární E4U loni s rekordním ziskem, dividendu však opět nezvýší

Společnost E4U lze na pražské burze považovat za firmu s nejstabilnější dividendou. Letošek to jen dále potvrdí, když společnost společně s aktuálně zveřejněnými loňskými hospodářskými výsledky navrhuje letos vyplatit požitek opět ve výši 5,60 Kč/akcii. Tedy stejný po osmé v řadě. Vzhledem k majoritnímu akcionáři by schválení na valné hromadě mělo být jen formalitou.

Jak známo hlavní majetek společnosti E4U tvoří 100% vlastnictví dceřiné společnosti SANERGIE, která je provozovatelem dvou solárních (fotovoltaických) parků v oblasti jižní Moravy o celkovém instalovaném výkonu 4,4 MWp. Obě elektrárny loni byly trvale v provozu a vzhledem i k příznivému počasí vyprodukovaly jeden z nejvyšších objemů elektřiny v historii. Celkem 5 096 MWh. Lepšího výsledku dosáhly naposledy v roce 2012, resp. zmínit lze dosud rekordní produkci 5 212 MWh v roce 2011.

Konsolidované výsledky E4U

Přestože zmiňovaná produkce elektrické energie meziročně vzrostla o necelá 3 %, tržby z jejího prodeje se zvýšily téměř o 4 % na 82,15 mil. Kč. Mnohem výraznější nárůst však firma vykázala na úrovni čistého zisku, když své sehrál zejména další pokles finančních nákladů v souvislosti s financováním dluhu společnosti. Zatímco v roce 2017 vydělala E4U 31,8 mil. Kč, loni to bylo již rekordních 35,8 mil. Kč. Přepočteno na každou vydanou akcii E4U výrazných téměř již 15 Kč.

Kumulace nerozděleného zisku pokračuje

Do samotné mateřské E4U však představenstvo rozhodlo ze SANERGIE poslat opět jen 14 mil. Kč. Opět tak i navrhuje vyplatit již v úvodu článku zmiňovanou dividendu 5,60 Kč. Tedy akcionářům celkově rozdělit 13,4 mil. Kč. Společnost navíc také potvrdila svou dividendovou politiku, když i v budoucnu hodlá zachovat výši dividendy. Pokračuje tedy vlastně zadržování vykázaného účetního zisku. Ke konci roku 2018 se konsolidovaně na účtu nerozděleného zisku již nacházelo 80,58 mil. Kč. Přepočteno na každou akcii E4U již téměř 33,70 Kč! Pro úplnost nutno zmínit zadluženost společnosti. Ta nicméně meziročně klesla o více než 36 mil. Kč, resp. čistý dluh se snížil na 125,4 mil. Kč.



Nárok na dividendu

Navrhovanou dividendu bude muset tradičně posvětit valná hromada, plánovaná na čtvrtek 6. června. Rozhodné datum pro nárok na požitek je již vlastně tradičně navrhováno na září, konkrétně letos na 24.9. Finančních prostředků by se akcionáři měli dočkat, opět tradičně prostřednictvím Centrálního depozitáře, následně 1. října. Zmínit lze, že vzhledem k aktuální ceně akcií E4U ve výši 101 Kč, lze dividendový výnos stanovit na více než 5,5 %.

Grafický vývoj akcií E4U na stránkách kurzy.cz k dispozici zde.

Kdo nejvíce získá na dividendě?

Po primární emisi (IPO) v roce 2011 si majoritní 51 % podíl v E4U ponechala společnost E4U Finance, jejímž většinovým 90% vlastníkem je předseda představenstva E4U P.Bína. Až do letošního února zůstal podíl majoritního akcionáře nezměněn. Jak jsme opakovaně dříve informovali, manželka P.Bíny nicméně začala nedlouho po vstupu společnosti na trh akcie nakupovat. O jednání ve shodě regulátora informovala až v únoru 2017, kdy již disponovala 5 %. Občasné nákupy neustávaly a jak jsme letos v únoru v článku „Hlavní akcionář solární E4U konsolidoval podíl“ nakonec získané akcie za relativně nízkou cenu prodala zmiňované E4U Finance. Majoritní akcionář tak nyní disponuje podílem 57,3 %. Tedy na dividendě se letos může těšit na necelých 7,7 mil. Kč hrubého.

Letošní rekordní produkce

Počasí výrazně přeje i letošní výrobě elektřiny. Společně s loňskými hospodářskými výsledky zveřejnila E4U tradičně i údaje o produkci za úvodní čtvrtletí roku. Letos díky slunným dnům dosáhla výroba v daném čtvrtletí rekordních 927,62 MWh. Pro porovnání předloni to bylo necelých 880 MWh, loni pak jen sotva 703 MWh. Počasí zbytku roku loni přesto dokázalo produkci navýšit ke zmiňovanému jednomu z nejlepších výsledků. Pokud by se mělo počasí letos ve zbytku roku opakovat, dle všeho by tak E4U měla zaděláno na nový rekord produkce i hospodaření.