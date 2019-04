Souhrn 30.4. - akciové trhy dnes lehce v minusech i přes nečekaně silná evropská makra, nadšení brzdí Alphabet, euro silnější, ropa nejistá, BCPP lehce v minusu kvůli Erste a Avastu

Přehled (ne)obchodování na trzích o svátcích 1. a 8. května 2019

12.h - Evropa lehce oslabuje nehledě na lepší než očekávaná unijní data, euro silnější, ropa roste díky Saudům,

BCPP lehce v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila první polovinu tohoto rozděleného týdne při lehce nadprůměrné likviditě nakonec lehce v červených číslech.Evropské akciové trhy se po většinu dne držely v opatrné korekci a to i přes nečekaně silná evropská makra. HDP v eurozóně i širší unii rostl v 1Q nad očekávání a nezaměstnanost pokračovala v poklesu. Radost z těchto údajů patrně kalil nečekaný růst inflace v Německu a také slabé předstihové ukazatele z Číny. Kombinace slabšího ekonomického růstu a akcelerující inflace je vždy znepokojující a může řádně zamotat hlavy centrálním bankéřům. Pokles předstihových ukazatelů v Číně pak vrací do hry obavy ze zpomalování 2. největší ekonomiky světa.Pozornost poutaly také výsledkové zprávy v čele s BP a Airbusem a výsledky firem v zámoří, kde negativně působí slabé výsledky Alphabetu (majitel Googlu).US trhy věnují pozornost především výsledkové sezóně, která tento týden vrcholí, a také dnes zahájenému dvoudennímu zasedání Fedu. Technologický Nasdaq kvůli silnému poklesu Alphabetu odstoupil od historického maxima. Klesá také širší index S&P 500 a to i přes to, že většina dnešních firemních ohlášek firem jako GE, Merck Pfizer , McDonald´s a dalších byla spíše nad odhady trhu. V tomto ohledu se čeká na výsledky Apple , které budou zveřejněny až po konci obchodování. Euro dnes díky nečekaně silnějším makrům posilovalo vůči dolaru , ale zároveň oslabovalo výrazněji vůči libře. Koruna v očekávání zvýšení korunových sazeb posiluje k euru směrem k hranici 25,6. Ropa dnes reaguje na směsici makroekonomických zpráv a také na poslední vývoj ve Venezuele a na prohlášení Saúdské Arábie.Situace ve Venezuele se vyostřuje, když opoziční lídr Guaidó vyzval lid země a armádu k převzetí moci.Saudi se nechali slyšet, že počítají s dalším pokračováním redukční dohody ve snaze ovlivňovat cenotvorbu trhu. BCPP strávila většinu dne lehce v plusech, ale tento trend neudržela a v samotném závěru zamířila lehce do červených čísel. Hlavní slovo v tomto vývoji měly klesající akcie Erste , které později odpoledne podpořila ještě korekce na Avastu, který se svezl s technologickou korekcí v zahraničí po zklamání z výsledků Alphabetu/Googlu.Bankovní akcie mimo Erste opatrně braly zpět část včerejších ztrát vyvolaných zmatky kolem sektorové daně . Lehce se zotavily také akcie O2 , kterých se tyto zmatky také týkají. ČEZ dnes v klidu i přes komentáře premiéra Babiše , který uvedl, že by preferoval budování několika menších jaderných zdrojů oproti stávajícím návrhům na rozšíření stávajících JE.